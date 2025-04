Pierwsza wizyta u dziecka - prezent możesz zrobić samodzielnie!

Miło mieć świadomość, że za tym, co dostajemy stoi człowiek a nie maszyna. Jeśli cenisz nietuzinkowe, ręcznie robione przedmioty, spróbuj własnych sił w produkcji prezentów „hand made”. Podsuwamy wam 5 propozycji na kolorowe, praktyczne i łatwe do zrobienia podarunki dla małych dzieci. Podejmiecie się?

Reklama

Muffinki ze zwiniętych ubranek

Ubranka to najczęściej wybierany prezent dla niemowląt. Nawet najzwyklejsze body i skarpetki mogą nabrać atrakcyjniejszego wyglądu, jeśli zapakuje się do pudełka z muffinkami! Aby stworzyć „babeczki z ubranek”, potrzebne będą: 4 pary body niemowlęcych i 2 pary skarpetek, przezroczysta taśma klejąca, papierowe foremki do muffinek i ozdobne pudełko.

1) Złóż body tak jak na zdjęciu, i połóż na nim zwiniętą skarpetkę;

2) Zacznij zawijać body, tak aby koniuszek skarpetki wystawał nad rulonem;

3) Aby rulon się nie rozwinął, oklej go kawałkiem taśmy klejącej. Uformuj ładny kszałt warstw, przełóż do papierowej formy do muffinek i gotowe!

Pomysł i zdjęcia: club.chicacircle.com



Dzidziusie" z pieluszek

W ostatnich latach bardzo popularnym prezentem dla dziecka był tzw. „tort z pampersów”. Jeśli wolałbyś zrobić coś mniej oklepanego, postaw na „dzidziusie z pampersów”. Aby je wykonać, będziesz potrzebować: pieluch jednorazowych, myjek z froty (ewentualnie małych ręczniczków), skarpetek niemowlęcych i sztucznych oczek (do kupienia w sklepie papierniczym).

1) Zwiń pieluchę w rulon. Aby się nie rozwinęła, przypnij ją szpilką. Rulonik połóż na złożoną w trójkąt myjkę.

2) Zacznij owijać pieluszkę. Najpierw prawym rogiem myjki, potem środkiem, na końcu lewym rogiem. Zwiń skarpetkę, by utworzyła "kapelusik" i nałóż go na pieluszkę. Dorysuj lub doklej do niej sztuczne oczy i dzidziuś gotowy!

Pomysł i zdjęcia: phar-ma.com

Zajączki z niespodzianką

Wielu z nas woli wręczyć dziecku pieniądze, by jego rodzice kupili mu to, czego będzie potrzebować. Jako że nie zawsze wypada wręczyć białą kopertę, można pokusić się o zrobienie stylowej portmonetki w formie króliczka! Aby go wykonać, będziesz potrzebować: małego ręczniczka, gumki recepturki lub nitki w kolorze ręcznika, kolorowej wstążki i sztucznych oczu i nosa (do kupienia w sklepie papierniczym).

1) Zwiń ręcznik w rulon, zaczynając od jego rogu (schowaj tam złożony banknot). Rulon ułóż w kształcie litery "U".

2) Złóż "U" na pół i przewiąż je gumką recepturką lub nitką w kolorze ręcznika.Ukształtuj uszy, doklej oczy i nos. Zając gotowy!

Pomysł i zdjęcia: phar-ma.com

Miś ze swetra

Kolejnym bardzo popularnym prezentem dla małych dzieci są maskotki. Futerka, z których są wykonane, nie nadają się do zabawy niemowląt. Tym bardziej warto uszyć własną, lekką, miękką, „małowłochatą” zabawkę. Aby to zrobić, potrzebujesz: swetra z przyjemnego w dotyku materiału, igły z nitką, nożyczek, guzików i waty.

Przygotuj formę i obrysuj ją na podwójnym materiale (tak, by miś miał przód i tył). Wytnij „podwójnego” misia. Złącz dwie części materiału, jeśli są jednakowe, zszyj je ze sobą na lewej stronie materiału, zostawiając dziurkę przy głowie. Przewróć misia na prawą stronę (przez dziurkę), a potem wypchaj go watą. W wypełnianiu nóg, rąk i uszu pomocny może być sztywny drut lub rączka od łyżki. Zaszyj dziurkę na głowie. Doszyj misiowi pyszczek, oczy, nos i ozdób według własnego pomysłu.

Pomysł i zdjecia: handmaderomance.blogspot.co.uk

Czapeczka z szalika

Komplet takich czapeczek przyda się każdemu stylowemu maluchowi. Aby je uszyć, wystarczy poświęcić nienoszony szalik. Najlepiej, jeśli jego materiał będzie się lekko elastyczny, wówczas czapka dopasuje się do małej główki dziecka.

1) Złóż materiał na pół i przyłóż do niego starą czapkę niemowlęcą. Wytnij. Przygotuj prostokątny kawałek materiału o długości "dwóch czapek".

2) Zszyj ze sobą dwie części czapki (szyj z lewej strony materiału). Prostokąt złóż na pół i zszyj go z boku tak, by utworzył obręcz, a potem ponownie złóż go na pół (tym razem do środka - obręcz będzie węższa i podwójna). Obręcz włóż do czapki, tak, by "cięty" brzeg znajdował się przy jej zewnętrznej części.

3) Obręcz przypnij szpilkami i przyszyj do brzegów czapki.

4) Czapkę obróć na prawą stronę i dokładnie wywiń obręcz, by nie było widać szwów (możesz ją przyszyć z boku czapki). Przygotuj 5 dużych i 4 małe kółka wycięte z innego materiału (zrobisz z nich ozdobnego kwiatka).

5) Weź jedno duże kółko i złóż je na pół, a potem jeszcze raz na pół. Tak stworzony "płatek" przyszyj do środka drugiego dużego kółka. To samo zrób z pozostałymi trzema kółkami.

Reklama

6) Drugą warstwę kwiatka będą tworzyć małe kółka. Złóż je tak samo, jak te duże. A kiedy kwiatek będzie gotowy, przyszyj go do czapki.