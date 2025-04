Wygodnie i wyjątkowo na święta

Niezależnie od tego, jak ubierzesz się na Wigilię i sylwestra, dopełnij stylizację pięknymi i wygodnymi butami WITTCHEN.

Mokasyny z lakierowanej skóry ozdobione niczym prezent kokardą stworzą udany duet zarówno z koronkową sukienką, jak i z prostymi spodniami i bluzką, jeśli zdecydujesz się na prostotę. Są o wiele wygodniejsze niż szpilki (i nie niszczą podłogi), więc możesz swobodnie się w nich poruszać i na przykład zebrać naczynia ze stołu czy włożyć pod choinkę stertę prezentów. A jednocześnie ich elegancki wygląd podkreśli wyjątkowość świąt.

fot. Materiały prasowe

W tym roku na pewno będzie śnieg

Białe święta to obecnie rzadki widok. Jeśli zależy ci na śniegu w grudniu, zainwestuj w plecak ozdobiony śnieżynkami. Nie tylko wygląda niezaprzeczalnie zimowo, ale również przyda się, jeśli planujesz spacer po rozświetlonym iluminacjami mieście czy odwiedziny u przyjaciół czy krewnych.

Śnieżynkowy plecak WITTCHEN pasuje i do eleganckiego płaszcza, i do sportowej kurtki. Pomieści wszystko, co potrzebne na zimowym spacerze: zapasową parę rękawiczek, kubek termiczny z kawą i pudełko z wigilijnym makowcem, który chcesz zanieść komuś bliskiemu.

fot. Materiały prasowe

Mała torebka a cieszy

Na świąteczne obiady, sylwestra u znajomych i inne grudniowe okazje nie potrzebujesz dużej torby. Warto pomyśleć natomiast o małej torebce crossbody, do której schowasz to, co warto mieć przy sobie: smartfon, kilka kosmetyków do poprawiania rozmazanego smokey eye czy zapasowe rajstopy (czy gospodarze mają kota?).

Mała torebka, w przeciwieństwie do dużej, nie przytłoczy eleganckiej stylizacji. Za to jeśli dobrze wybierzesz, możesz nosić ją także później do dżinsów, tak jak tę torebkę na łańcuszku WITTCHEN.

fot. Materiały prasowe

Na święta i na co dzień

Dobrym sposobem, żeby wyglądać wyjątkowo w ten szczególny czas w roku, są dodatki w wyrazistym kolorze.

Chusta WITTCHEN ma głęboki odcień czerwieni, który kojarzy się z bombkami, ponczem i innymi miłymi gwiazdkowymi akcentami. Z drugiej strony jest na tyle uniwersalna, że możesz nosić ją nawet w majówkę. A dzięki dodatkowi jedwabiu pięknie się mieni.

fot. Materiały prasowe

Świąteczny akcent w twoim stroju

Każda wielbicielka Bożego Narodzenia wie, jak miło jest wprowadzić świąteczny klimat do najbliższego otoczenia.

Zrób to, dodając do stylizacji zabawne akcenty. Sweter z reniferem do pracy? Nie zawsze jest to dobry pomysł. Tymczasem wzorzyste skarpety w prezenty dostarczą akurat tyle nastroju świątecznego, ile trzeba. Możesz ukryć je pod nogawką spodni lub lekko je podwinąć, by pokazać wzorek w prezenty ponad cholewką buta. To także świetny pomysł na prezent dla fanki świąt.