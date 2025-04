W TK Maxx pojawią się charytatywne skarpetki ze świątecznymi motywami. Dochód z ich sprzedaży wesprze podopiecznych programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dodatkowo, każdy, kto w okresie od 14.11 do 06.12 opublikuje zdjęcie w charytatywnych skarpetkach na swoim Instagramie lub pod specjalnym postem na Facebooku marki wraz z #dzienswiatecznychskarpet oraz oznaczeniem @TKMaxx i @AkademiaPrzyszłości sprawi, że TK Maxx przekaże 5 zł za każdy taki post.

Finał akcji już 6 grudnia, w Mikołajki, które TK Maxx ogłasza DNIEM ŚWIĄTECZNYCH SKARPET! Projekt wspiera aktorka, Weronika Książkiewicz.

Komu możesz pomóc?

Wyjątkowa edycja kolorowych skarpet w świąteczne wzory to oryginalny upominek, a zarazem szansa, aby pomóc podopiecznym AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Jest to program, który już od 15 lat pomaga dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej i które w obliczu codziennych życiowych zmagań i szkolnych porażek straciły wiarę w siebie. Akademia uczy najmłodszych wygrywać tak, by dzisiaj radzili sobie w szkole, a jutro w życiu.

Dzięki tutorom-wolontariuszom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI dzieci nie tylko zdobywają motywację do nauki, ale również poznają swoje silne strony i wzmacniają pewność siebie. Osiągają lepsze wyniki w nauce, stają się bardziej otwarte i szczęśliwe. Dochód ze sprzedaży każdego zestawu skarpetek, który zawiera aż 3 pary, zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA. Mogą to być też np. skarpetki damskie cienkie.

Jak pomóc?

Na konto Akademii trafi również 5 zł za każde zdjęcie w skarpetkach ze świątecznym wzorem, opublikowane między 14 listopada a 6 grudnia z oznaczeniem #dzienswiatecznychskarpet, @TKMaxx i @AkademiaPrzyszłości na Instagramie lub w formie komentarza pod postem na fanpage TK Maxx na Facebooku.

Ambasadorka akcji - Weronika Książkiewicz

Ambasadorem tegorocznej edycji DNIA ŚWIĄTECZNYCH SKARPET została Weronika Książkiewicz

Kiedy TK Maxx zaprosił mnie do udziału w akcji, nie mogłam odmówić. Idea zakładająca pomoc dzieciom z różnych regionów Polski jest mi bardzo bliska. Czasem trzeba tak niewiele, by pomóc. Wystarczy założyć świąteczne skarpetki z TK Maxx i opublikować ich zdjęcie w social mediach z odpowiednim oznaczeniem, aby wziąć udział we wspaniałej akcji, która pomaga dzieciom z lokalnych społeczności odkryć swój potencjał.

25 listopada w sklepach marki ruszyła również zbiórka charytatywna, której celem jest zgromadzenie środków dla podopiecznych programu. Przez okres trzech tygodni, do 10.12, przy kasach zlokalizowane będą specjalne charytatywne puszki AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Każdy datek to szansa na wsparcie edukacji dzieci z lokalnych społeczności. Dodatkowo, we wszystkich 39 sklepach na terenie Polski dostępne będą także inne charytatywne produkty, takie jak czekoladowe monety, torby, kartki świąteczne. Dochód ze sprzedaży tych produktów również wspiera podopiecznych Stowarzyszenia WIOSNA.