Skarpetki to jeden z najczęściej używanych elementów garderoby, ale także tych, które najczęściej się niszczą lub gubią. z najczęściej zgubionych lub zniszczonych. Jednak zamiast pozbywać się starych par, pomyśl o ich ponownym wykorzystaniu. Dzięki tym wskazówkom już nigdy więcej nie będziesz musiała wyrzucać niedopasowanych czy dziurawych skarpetek.

Spis treści:

Samotne skarpetki mogą stać się niezastąpionym pomocnikiem podczas sprzątania. Choć mogą wydawać się bezużyteczne, w rzeczywistości świetnie sprawdzą się podczas domowych porządków. Przede wszystkim mogą sprawdzić się do wycierania kurzu.

Zamiast tradycyjnej ściereczki, załóż skarpetkę na dłoń i wykorzystaj ją do czyszczenia mebli, parapetów czy nawet trudniej dostępnych zakamarków. Dzięki temu kurz nie będzie unosił się w powietrzu, jak to się często dzieje przy użyciu zwykłej szmatki.

Stare skarpetki sprawdzą się też do czyszczenia żaluzji. Załóż skarpetkę na dłoń, a następnie chwyć listewkę żaluzji z obu stron i energicznie przejedź w prawo i w lewo. Takie czyszczenie będzie szybsze i bardziej efektowne.

Skarpetki mogą również pełnić funkcję naturalnego odświeżacza do szuflad i szafek. Wystarczy wsypać do nich kilka łyżek sody oczyszczonej, zawiązać i umieścić w miejscu, które chcesz odświeżyć. Soda skutecznie pochłania wilgoć i nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu ubrania czy przechowywane przedmioty będą zawsze pachniały świeżością.

Ze skarpetek przygotujesz też urocze osłonki na doniczki. To świetny pomysł zwłaszcza wtedy, gdy twoje kwiatki rosną w nieestetycznych pojemnikach i chcesz trochę odświeżyć przestrzeń wokół siebie.

fot. Co można zrobić ze skarpetki: domowe porządki/Adobe Stock, Krakenimages.com

Stare lub samotne skarpetki mogą okazać się niezwykle przydatne nie tylko w domu, ale także w pielęgnacji i zdrowiu. Wystarczy odrobina kreatywności, by nadać im drugie życie.

Jednym z ciekawszych pomysłów jest wykorzystanie skarpetki do przygotowania kompresu na obolałe mięśnie czy stawy. Wystarczy wypełnić skarpetkę suchą fasolą lub ryżem, a następnie podgrzać ją w kuchence mikrofalowej.

Taki domowej roboty termofor całkiem szybko przyniesie ukojenie w przypadku bólu stawów, mięśni czy nawet bolesnych skurczów. Można go także stosować do rozgrzewania zimnych dłoni i stóp w chłodne dni.

A skoro o dłoniach mowa, stare skarpetki świetnie sprawdzą się podczas zimowych spacerów z kijkami czy profesjonalnym nordic walkingu. Jeśli często korzystasz z kijków, wiesz, że mogą powodować otarcia i odciski. Aby temu zapobiec, wystarczy przeciąć stare skarpetki i nałożyć je na dłonie jako miękkie ochraniacze. To proste rozwiązanie znacznie poprawi twój komfort podczas spacerów.

Skarpetka może również stać się praktycznym etui na telefon. Jeśli masz kolorową, miękką skarpetę, możesz ją odpowiednio przyciąć i ozdobić, np. cekinami lub koralikami. Tak przygotowane etui będzie oryginalne, a sam telefon - odpowiednio zabezpieczony przed zarysowaniami czy pęknięciami.

A może chcesz zrobić ciekawą fryzurę? W tym także pomoże ci stara skarpetka. Wystarczy obciąć część palcową, a następnie zwinąć ją w rulon, tworząc okrągły wypełniacz. Zrób wysoki kucyk, a następnie nałóż na niego przygotowany wypełniacz i owiń włosami. W ten sposób przygotujesz piękny kok w stylu Adele.

Skarpetka świetnie sprawdzi się też do wykonania genialnej zabawki dla twojego dziecka lub pupila. Możesz np. stworzyć uroczego misia lub pacynki do zabawy w teatrzyk. Jeśli twoje dziecko lubi wszelkiego rodzaju kreatywne zajęcia, możecie wspólnie przygotowywać maskotki!

Do skarpetki wrzuć suchą kaszę manną albo ziarenka ryżu, a następnie zszyj lub zwiąż ciasno gumką recepturką. Możesz naszyć na gotową przytulankę dodatkowe ozdoby.

Także twój pupil na pewno pokocha nową zabawkę - szczególnie taką, którą będzie mógł do woli tarmosić. Dotyczy to w szczególności zabawek dla psa, ale i kot nie pogardzi czymś nowym do atakowania. Nie musisz jej nawet niczym wypychać, ale jeśli chcesz to zrobić, użyj waty albo wypełnienia z poduszki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.04.2015.

