Renowacja mebli to zadanie nie tylko dla specjalistów – ulubioną komodę, stół czy krzesło możesz odnowić w domowym zaciszu! Jeśli tylko masz ochotę i żyłkę majsterkowicza, zrobisz to niemal tak samo dobrze! Poznaj różne metody i techniki odnawiania mebli, najlepsze preparaty do tego zadania, a także nasze pomysły i inspiracje. Dobrej zabawy!