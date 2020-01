Rak żołądka to nowotwór złośliwy, który rozpoznaje się co roku u około 5000 Polaków. Jego najczęstsza postać to gruczolakorak. Choroba rozwija się wiele lat. Jej objawy to: wzdęcia, pieczenie żołądka, utrata apetytu, nudności, bóle brzucha, wymioty, spadek wagi.