Quazi to jedna z najpopularniejszych marek obuwniczych, należąca obok CCC i Boti do grupy NG2. To ekskluzywna marka, wprowadzona na rynek w 2006 roku. W ofercie Quazi znajduje się przede wszystkim modne obuwie skórzane, o nowoczesnym wzornictwie, a także torebki – również wykonane ze skóry. W obrębie marki istnieje linia torebek i butów zaprojektowanych przez Anję Rubik. W tym miejscu znajdziesz przegląd wszystkich produktów, o których pisałyśmy – znajdź swoją inspirację i to, czego szukasz!