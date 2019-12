Plisowane spódnice (tzw. solejki) to rodzaj spódnic z podłużnymi zagięciami. Najczęściej o długości midi. Obecnie ten fason jest bardzo modny, a do tego maskuje okolice bioder i ud. To must-have w szafie każdej kobiety. Podpowiadamy, jak stylizować plisowane spódnice i gdzie kupić najładniejsze modele.