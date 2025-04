Wachlarz rzęs gwarantuje nam zalotne spojrzenie i piękny wygląd nawet przy minimum makijażu. Co zrobić, gdy natura obdarzyła nas słabymi, cienkimi rzęsami? Z pewnością pomoże nam odżywka do rzęs.

Jaką metodę przedłużania rzęs wybrać?

Odżywka do rzęs- najważniejsze składniki

Rzęsy, podobnie jak włosy, składają się głównie z keratyny. Dlatego, aby je odbudować i wzmocnić w preparatach do nich przeznaczonych często stosuje się takie składniki, jak w odżywkach do włosów. Są to głównie substancje aktywne, poprawiające

kondycję włosków, przywracające im zdrowy wygląd i hamujące nadmierne ich wypadanie.

Jednym z nich jest keratyna, która zwiększa ich elastyczność i sprężystość.

Ważne są także biotyna (witamina B7) i witamina PP – stymulujące mikrokrążenie i przyczyniające się do lepszego odżywienia włosków.

Często w składzie pojawia się też nawilżająca gliceryna czy chroniąca rzęsy przed łamaniem się prowitamina B5.

Odżywki do rzęs zawierają także wyciągi roślinne (np. z pokrzywy, pestek dyni czy oczaru wirgilijskiego), które regenerują je i poprawiają ich wygląd, oraz kompleksy polisacharydowe odpowiedzialne za ich wzmocnienie.

Natomiast nowoczesne peptydy i kompleksy witaminowe przyspieszają wzrost włosa i pogrubiają jego łodygę.

Odżywka do rzęs - jak ją stosować?

Preparaty te są najczęściej wyposażone w aplikator w formie maleńkiego pędzelka albo szczoteczki (takiej jak w tuszu do rzęs).

Aplikuj je dokładnie wyczesując rzęsy od samej nasady . Najlepiej rób to dwa razy dziennie – rano przed nałożeniem makijażu i wieczorem po jego zmyciu.

Kuracja powinna trwać minimum miesiąc.

Dzięki odżywce rzęsy nie tylko przestają wypadać, ale także rosną znacznie dłuższe, grubsze i ciemniejsze.Pierwsze rezultaty zobaczysz mniej więcej po miesiącu regularnego ich stosowania. Musisz jednak przez cały czas regularnie stosować odżywki.

Piękne rzęsy bez przedłużania? Wypróbuj bazę pod tusz!