Mop jest niezbędny do utrzymania podłóg w czystości. Zapomnij o tradycyjnym kiju z końcówką, który tylko rozmazywał brud dookoła. Postaw na nowoczesne, jeszcze wygodniejsze rozwiązania! Jak wybrać mop? Jak utrzymywać go w czystości? Do czego jeszcze możesz użyć mopa? W tym miejscu znajdziesz więcej ciekawych informacji i ciekawostek związanych z mopem – od tej pory używanie go przyniesie nie tylko szybszy porządek, ale i przyjemność ze sprzątania!