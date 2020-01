Kuchenka elektryczna to młodsza siostra tej tradycyjnej, gazowej. To rozwiązanie ma tyle samo zwolenników, co przeciwników – każdy zwraca uwagę na inny aspekt! Jaką kuchenkę wybrać? Zdecydować się na model wolnostojący, czy w zabudowie? Tutaj dowiesz się więcej na temat kuchenek elektrycznych!