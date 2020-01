Dodatek pielęgnacyjny do zasiłku – rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jest to dodatek do emerytury lub renty. Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub młodszym, jeśli są one całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego zmienia się co roku.