Długa spódnica to inaczej spódnica maxi. Charakteryzuje się długością do kostki. To ponadczasowy element garderoby, kojarzony jest ze stylem boho. Doskonale tuszuje mankamenty sylwetki. Zobacz, jak stylizować długą spódnicę i gdzie kupić najładniejsze modele w kwiaty, plisowane, tiulowe i z rozcięciem.