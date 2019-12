Botoks to popularna nazwa toksyny botulinowej, czyli jednej z najczęściej używanych substancji we współczesnej medycynie estetycznej, która jest wytwarzana przez bakterie beztlenowe. Jej zadaniem jest wygładzanie zmarszczek na czole, szyi, w okolicy ust i oczu. Zobacz, ile kosztuje taki zabieg i gdzie można go wykonać.