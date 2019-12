Biżuteria męska to przedmioty wyrabiane z metali szlachetnych i kamieni, które są ozdobą ciała. Można zaliczyć do niej m.in. łańcuszki, pierścionki (sygnety), bransoletki i spinki do mankietów. W dawnych czasach biżuteria noszona przez mężczyzn była symbolem władzy, prestiżu i przynależności klasowej.