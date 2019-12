Bielizna ślubna to element ubioru wcale nie mniej ważny, niż inne części! Musi być idealnie dopasowana nie tylko do sylwetki, ale także do fasonu sukni ślubnej. Dodatkowo musi także być wygodna i wykonana z wysokiej jakości, przyjaznego dla ciała materiału. Zobacz, co o bieliźnie ślubnej wiedzieć powinnaś!