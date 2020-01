Aranżacja okna, jeśli jest dobrze przemyślana, pozwala na uzyskanie efektu ozdobnego, bez zabierania światła i przestrzeni. Świąteczne ozdoby, motywy związane z aktualną porą roku, a nawet zasłony czy sposób, w jaki je spinasz na co dzień, mają ogromny wpływ na wygląd pomieszczenia. Sprawdź, co mamy do powiedzenia na ten temat!