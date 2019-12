Aparat ortodontyczny służy przywracaniu właściwego zwarcia między szczęką a żuchwą, leczeniu wad zgryzu i wyrównywaniu ustawienia zębów. Mogą go nosić zarówno dzieci, jak i dorośli. Aparat ortodontyczny trzeba nosić zwykle od 2 do 3 lat, by przyniósł oczekiwane efekty.