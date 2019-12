Amfetamina to narkotyk zwany także amfą, spidem, prochem, setką, witaminą A i fetą. Powoduje długotrwałe pobudzenie. Można ją wstrzykiwać dożylnie, palić, zażywać poprzez śluzówkę nosa czy doustnie. Efekty jej działania utrzymują się zwykle od 2 do 3 godzin, ale zależy to od przyjętej dawki.