Alergia skórna objawia się zazwyczaj wysypką alergiczną: wypryskiem, pokrzywką, atopowym zapaleniem skóry. Może ją wywołać biżuteria, klamra od paska, nowy płyn do prania lub zmywania czy tusz do rzęs. Swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze i wyprysk powinny skłonić do wizyty u lekarza.