Przełom maja i czerwca to wyjątkowy czas, kiedy świętujemy rodzinę. Dzień Mamy, Dzień Dziecka i nadchodzący wielkimi krokami Dzień Taty to wyjątkowe święta, podczas których okazujemy naszym najbliższym miłość i troskę. Właśnie dlatego Polki.pl razem z Mamotoja.pl i Google zorganizowały konferencję Safe Family Day, podczas której rozmawialiśmy o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Do jakich wniosków udało nam się dojść?

Za nami konferencja Safe Family Day

Na początku wydarzenia gości powitały Marta Kabulska, redaktorka naczelna Polki.pl i Mamotoja.pl, oraz Karolina Kalinowska, dyrektorka segmentu Women & Food w Burda Media Polska. Obie panie przybliżyły zebranym informacje dotyczące naszych serwisów, a potem opowiedziały o idei samego wydarzenia. Bo dla nas kluczowe jest dbanie o to, aby cała rodzina w sieci była bezpieczna.

Karolina Kalinowska i Marta Kabulska na scenie podczas Safe Family Day, Fot. Adrian Stykowski

Stąd tematyka paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas konferencji. Pierwszy z nich dotyczył tego, "Jak nie zgubić dzieci w sieci?". Marta Kabulska porozmawiała o tym z dr Zuzanną Jastrzębską-Krajewską oraz aktorką i mamą Moniką Mrozowską, która przytoczyła ciekawe sytuacje ze swojego życia.

Monika Mrozowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska i Marta Kabulska podczas Safe Family Day, Fot. Adrian Stykowski

Panie wspólnie zastanowiły się nad tym, jak cyberprzestrzeń wpływa na najmłodszych i jak ważna jest rozmowa z pociechami na temat tego, co robią w sieci.

Najważniejsze są relacje. Relacje to szczerość, to rozmowa i to także mierzenie się z tym, że czasami dziecko nam powie o czymś, czego nie chcemy, żeby widziało w sieci. Więc trzeba mieć dobrą, jasną i rzetelną wiedzę i szukać odpowiedzi. Ale przede wszystkim nie katować się tym, czy jeżeli dostanie ten internet, to stanie się coś złego. Nie, dziecko będzie w sieci, a my musimy szukać sposobów, żeby to było w zgodzie z nami - podsumowała w rozmowie z nami dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.

Doskonałym uzupełnieniem tego panelu było wystąpienie eksperta Google Polska, Kamila Brzezińskiego, który opowiedział nam o tym, jak ustawić podstawowe narzędzia kontroli rodzicielskiej, żeby zachować pieczę nad tym, co nasze dziecko robi w sieci, a jednocześnie nie blokować mu wszystkich treści, żeby nie czuło się wykluczone.

Kamil Brzeziński z Google Polska na Safe Family Day, Fot. Adrian Stykowski

Polki.pl, Mamotoja.pl i Google dla bezpieczeństwa dzieci w sieci

To jednak nie koniec atrakcji. Kolejny panel dotyczył bowiem odporności psychicznej w świecie lajków. O tym opowiedziała Ewa Abart, twórczyni akcji społecznej "Hejt nie jest ok". Wszyscy możemy się z tym zgodzić i warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy, jeżeli nasze dzieci lub może też my sami doświadczymy nienawiści w internecie.

Ewa Abart o hejcie podczas Safe Family Day, Fot. Adrian Stykowski

Najwięcej emocji wzbudził ostatni panel dotyczący tego, czy istnieje równowaga między rodzicami, dziećmi i internetem. O tym porozmawiali Marta Kabulska, Beti Ogarnia oraz Przemek Broniek. Ale nie tylko oni. Podczas panelu rozgorzała bowiem również dyskusja z gośćmi na temat praw do wizerunku naszych dzieci.

Rozmowa o prawie do wizerunku dzieci podczas Safe Family Day, Fot. Adrian Stykowski

Nie zabrakło również rozmów za kulisami oraz atrakcji dla najmłodszych. Dziękujemy wszystkim za obecność i ogrom ciekawych informacji.

