Jak przyspieszyć okres o kilka dni lub nawet tydzień

Nie próbuj przyspieszać okres, bo boisz się, że jesteś w ciąży - te metody mogą być fatalne w skutkach. Możesz wpłynąć na okres pod warunkiem, że robisz to okazjonalnie i bezpiecznie.

Skuteczność domowych sposobów na przyspieszenie okresu nie jest poparta badaniami. Wśród bezpiecznych metod są te, które są wypunktowane poniżej. Odradzamy stosowanie aspiryny, która może prowadzić do krwotoku i problemów z nerkami.

Pamiętaj, żeby nie łączyć ze sobą ziół - jeśli jedno nie będzie skuteczne, wypróbuj inne. W przypadku dziurawca i malwy okres może być bardziej obfity, bolesny i dłuższy. Te sposoby mogą przyspieszyć okres o dzień lub dwa.

Polega to najczęściej na rezygnacji z 7-dniowej przerwy w braniu pigułek i wraz z wystąpieniem krwawienia należy rozpocząć kolejny blister, aby antykoncepcja była wciąż skuteczna. Termin miesiączki przesunie się i będzie w czasie, gdy pigułki przestaną być przyjmowane. Po tygodniu należy zacząć je znowu zażywać.

Luteinę można przyjmować, by wywołać miesiączkę w przypadku zaburzeń okresu. Niedobór tego hormonu (progesteron) może zaburzać funkcjonowanie żeńskich narządów płciowych.

Luteina działa rozkurczowo na mięśnie macicy, zmniejsza ryzyko poronienia, zapobiega zbyt wczesnemu porodowi, dostosowuje metabolizm kobiety w ciąży do potrzeb płodu. Lekarz przepisuje pacjentce luteinę doustną, którą kupimy w aptece na receptę. Kosztuje 10-15 zł (Luteina 50).

Jeśli chcesz przesunąć, przyspieszyć, czyli sterować swoim okresem, zgłoś się wcześniej do ginekologa. Lekarz, oczywiście po uprzednim wywiadzie i przebadaniu pacjentki, może dobrać rodzaj pigułki oraz sposób zastosowania tabletki. Nie próbuj „pożyczać” pigułek od koleżanek!

Pamiętaj! Jeśli spóźnia ci się miesiączka, może to być wynik stresu i opóźnionej owulacji . Gdy się stresujemy dochodzi do zwiększenia wydzielania prolaktyny, która zatrzymuje jajeczkowanie i to powoduje, że cykl miesiączkowy się wydłuża.