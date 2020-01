Trądzik niemowlęcy - jak wygląda i jak leczyć trądzik u dziecka

fot. Adobe Stock

Trądzik niemowlęcy jest głównie estetycznym problemem, bo rodzice chcą cieszyć się gładką skórą dziecka, a nie usianą krostami. Jak się pozbyć trądziku niemowlęcego szybko i skutecznie?

U ok. 1/5 niemowląt pojawia się trądzik, czyli zmiany skórne łudząco podobne do tych, które pojawiają się na etapie dojrzewania. Ta dolegliwość dotyka głównie chłopców, trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy i ustępuje samoistnie, ale to nie znaczy, że nie wymaga atencji.

Przyczyna trądziku u niemowląt nie została do końca poznana, ale liczba dzieci, u których pojawiają się krosty z roku na rok wzrasta - na to zjawisko mogą mieć wpływ zmiany cywilizacyjne i środowiskowe.

Uważa się, że za trądzik niemowlęcy odpowiada poziom hormonów, zwłaszcza androgenów (hormonów płciowych), które były przekazywane płodowi przez łożysko wraz innymi składnikami odżywczymi. Możliwe, że po porodzie androgeny są przekazywane wraz z mlekiem matki, dlatego trądzik u niemowlaka karmionego piersią utrzymuje się przez kilka tygodni lub miesięcy.

Każde wykwity na skórze powinny być skonsultowane z pediatrą, aby zdiagnozować, czy jest to niegroźny trądzik niemowlęcy czy alergia.

Trądzik niemowlęcy występuje w postaci czerwonych plam, krostek i grudek z białymi lub żółtymi punktami. Miejsce ich występowania to najczęściej policzki, czoło, broda i nos. Zdarza się, że pojedyncze grudki pojawią się na szyi, plecach czy dekolcie. Wypryski nie drażnią dziecka, więc nie drapie ich. Nie pojawia się zazwyczaj żadna wydzielina.

To, ile trwa trądzik niemowlęcy, jest sprawą indywidualną - może trwać od kilkunastu dni do kilku tygodni, a nawet miesięcy. Jest to dolegliwość przejściowa, którą warto zgłosić pediatrze. Dużo zależy od pory roku, temperatury, tkanin i materiałów, z którymi ma kontakt dziecko oraz kosmetyków używanych do pielęgnacji dziecka.

z witaminą A. Użycie każdego środka dostępnego w aptece powinno być skonsultowane z lekarzem i farmaceutą. Zazwyczaj nie jest konieczna wizyta u dermatologa. Leczenie trądziku niemowlęcego polega na łagodzeniu objawów. Pediatra prawdopodobniej zaleci smarowanie skóry dziecka maścią cynkową lub. Użycie każdego środka dostępnego w aptece powinno być skonsultowane z lekarzem i farmaceutą. Zazwyczaj nie jest konieczna wizyta u dermatologa.

Trądzik u niemowlaka przebiega inaczej, niż zwykły trądzik . Ustąpi samoistnie, ale należy odpowiednio go pielęgnować.

używaj kosmetyków przeznaczonych dla niemowląt, najlepiej łagodnych, hipoalergicznych, zawierających naturalne składniki,

do przemywania twarzy używaj miękkiej myjki nasączonej przegotowaną wodą i emolientem,

nie pocieraj skóry dziecka ręcznikiem,

pościel, ręczniki, ubrania pierz w hipoalergicznych proszkach i płynach, by nie podrażniały skóry dziecka,

nie przegrzewaj dziecka, dbaj o temperaturę w pomieszczeniu (ok. 21°C).

