Te imiona dla dziewczynek w 2020 roku będą modne bardziej niż dotychczas

Przygotowałyśmy zestawienie i porównanie imion dla dziewczynek, które królowały w ostatnich latach, i które pretendują do bycia na topie.

Ważne: bierzemy pod uwagę ogólnopolskie statystyki podane przez Ministerstwo Cyfryzacji, a pełne dane najczęściej nadawanych imion w 2019 roku poznamy prawdopodobnie w lutym.

Imiona dla dziewczynek 2020 - tendencje i trendy

Na piedestale wciąż znajdują się Zuzanny, Julie oraz Maje. Ta trzecia wyprzedziła Zosię i prawdopodobnie w 2020 wciąż będzie popularniejszym wyborem. Wątpliwe jest, by Zuzie oddały palmę pierwszeństwa, bo imię to od lat jest na topie.

Ciekawe, że po roku nieobecności w pierwszej 15-tce, wróciła do łask Antonina. Na popularność wciąż nie mogą narzekać Amelie, Oliwie i Wiktorie, ale ich pozycja nie jest najpewniejsza, bo ten trend stopniowo słabnie.

Co ciekawe, Polacy wykazują zamiłowanie do klasyki: w każdym z ostatnich zestawień na wysokich pozycjach uplasowały się Marie, Hanny i Anny. Możliwe, że imiona dla dziewczynek takie, jak Joanna, Agnieszka czy Katarzyna wrócą do łask w 2020 roku!

W ostatnich latach były oryginalniejszymi wyborami - w zestawieniu Ministerstwa Cyfryzacji widać, jak rzadko wybieramy Anety czy Sandry, a coraz częściej pojawia się Gabriela, Helena Małgorzata, Marcelina czy Weronika. Ten trend będzie się utrzymywać!

Wciąż Iga, Pola, Heleba i Laura cieszą się popularnością i plasują poza 15-tką najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek. Sądzimy, że w 2020 roku któreś z tych imion skradnie serca rodziców bardziej (częściej), niż dotychczas. Porównaj sama dane dotyczące najczęściej nadawanych imion żeńskich w Polsce. Zerknij też na nasze prognozy dotyczące modnych imion dla chłopców w 2020 roku.

Imiona dla dziewczynek 2019 (I półrocze)

Zuzanna (4251) Julia (4042) Maja (3853) Zofia (3755) Hanna (3651) Lena (3495) Maria (2572) Alicja (2546) Amelia (2339) Oliwia (2306) Aleksandra (2060) Wiktoria (1959) Antonina (1913) Emilia (1892) Laura (1887)

Imiona dla dziewczynek 2018 (ranking ogólnopolski)

Zuzanna (8866) Julia (8468) Maja (8033) Zofia (7928) Hanna (7723) Lena (7650) Alicja (5759) Maria (5442) Amelia (5310) Oliwia (5058) Aleksandra (4428) Wiktoria (4248) Emilia (3995) Laura (3928) Natalia (3920)

Imiona dla dziewczynek 2017 (ranking ogólnopolski)

Julia ( 9374) Zuzanna ( 9182) Zofia ( 8441) Lena ( 8289) Maja ( 8056) Hanna ( 7923) Amelia ( 6338) Alicja ( 6035) Maria ( 5408) Aleksandra (5 352) Oliwia ( 5164) Natalia ( 4721) Wiktoria ( 4603) Emilia ( 4311) Antonina ( 3973)

