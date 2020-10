Co można zrobić z liści - 8 pomysłów na prace plastyczne z liści

fot. Adobe Stock

Podczas jesiennych spacerów, dzieci uwielbiają zbierać kolorowe liście. Małe, średnie, duże, żółte, czerwone, różnobarwne. Spadające liście to cecha charakterystyczna sezonu jesiennego. Tylko co z nimi zrobić, by nie wylądowały w śmietniku? Oto kilka kreatywnych pomysłów do wykorzystania w zabawie z dziećmi.

Zwierzątka z liści

Potrzebne będą liście, klej i kartka. Liście powinny być w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach (wcześniej dobrze je wysuszyć). Wystarczy odpowiednio ułożyć barwne liście, by otrzymać zwierzaki np. pawia, sowę, motyla, myszkę, a nawet łosia. Gwarantujemy, że dzieci wpadną na oryginalne pomysły.

fot. Adobe Stock

Malowanie liści białą farbą

Wystarczy cienki pędzelek lub korektor szkolny - kolorowe liście przyozdobione na biało, wyglądają oryginalnie i nieprzeciętnie. Można wykorzystać też szablony, np. gwiazdki i pomalować liście w ten sposób.

fot. Adobe Stock

Malowanie liści na złoto

Aby liście nabrały bardziej luksusowego charakteru i stanowiły elegancki dodatek aranżacyjny wnętrz, przygotuj złoty spray i zabezpiecz miejsce prac. Następnie wstrząśnij farbą w sprayu i spryskaj z odległości ok. 15 cm wszystkie liście. Po wyschnięciu pracy plastycznej z liści, możesz włożyć ją w ramkę lub np. wykorzystać przy robieniu ludzików z żołędzi.

fot. Adobe Stock

Postacie z liści

Prace plastyczne z liści, które łączą różne techniki. Cześć pracy jest namalowana cienkopisem lub ołówkiem, część - wyklejona liśćmi. Liść może być elementem wyjściowym rysunku, np. fryzurą chłopca, skorupą żółwia, czy mordką jeża.

Odbijanki z liści

Liście z powodzeniem mogą zastąpić pieczątki i to jedna z najpopularniejszych odpowiedzi na pytanie, co zrobić z liści. Wystarczy je pomalować farbami i przyłożyć do białej kartki. Można pokusić się także o jesienne nadruki na materiałowych torbach i t-shirtach. Do ich wykonania niezbędne będą farby do tkanin. Własnoręcznie wykonana torba czy koszulka z pewnością zachwyci dzieciaki.

fot. Adobe Stock

Obrazki z liści

Mogą to być przemyślane aranżacje, które mogą zawisnąć na ścianie i będą pamiątką przez długi czas. Kto powiedział, że liście zbiera się jedynie podczas niedzielnego spaceru? Przywiezione gałązki oliwne z zagranicznego urlopu czy liście klonu znalezione w trakcie pierwszej randki: warto upamiętnić te chwile w postaci pięknej ilustracji czy obrazka.

fot. Adobe Stock

Zabawa z liśćmi i farbami: dokończ rysunek

Wystarczy przeciąć liście na pół i przykleić na białej kartce. Zadaniem dziecka jest dorysowanie drugiej połowy liścia według wzoru. Kreatywnie i z pomysłem.

fot. Adobe Stock

Lampion z liści

Wystarczy klej i odrobina fantazji, by wprowadzić jesienny klimat do domu. Przygotuj szklany świecznik, wazon lub latarenkę, umieść w niej bezprzewodowe lampki lub świeczkę, a na zewnątrz przyklej kolorowe liście. Światło będzie ocieplało wnętrze jesiennymi barwami, bo liście będą pełniły funkcję podobną do bibuły.

fot. Adobe Stock

Tekst na podstawie artykułu Joanny Błażałek. Pierwotnie opublikowany 03.10.2013.

Przeczytaj także: Ludziki z kasztanów - 5 fajnych pomysłówZabawa z dzieckiem jesienią - jak wykorzystać ten czas?W co bawić się z dzieckiem, kiedy pada deszcz