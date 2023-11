Zastanawiasz się, jak nauczyć dziecko smarkać? Oto podpowiedzi, które pomogą w nauce wydmuchiwania nosa

fot. Adobe Stock, dach83

Nie wiesz, jak nauczyć dziecko smarkać? Spokojnie, każdy rodzic przez to przechodził i wszystkim się udało. Dlatego nie panikuj i zabierz się do tego z głową, czyli w odpowiednim momencie – gdy malec jest już na tyle dojrzały, aby współpracować i... kompletnie zdrowy. Gdy posiądzie tę umiejętność bez zatkanego nosa, gdy pojawi się katar, będzie wiedział, jak się zabrać do dzieła. I będzie miał duże szanse na sukces, a ty będziesz spokojniejsza, że ryzyko powikłania kataru u dziecka nie będzie już duże.

Spis treści:

Trudno określić, w jakim wieku dziecko powinno samodzielnie oczyszczać nos, gdyż jest to kwestia bardzo indywidualna. Naukę dmuchania nosa można rozpocząć, gdy maluch rozumie polecenia i potrafi podjąć próbę ich wykonania, co ma miejsce, gdy dziecko ma około 2 lat.

U młodszych dzieci najczęściej używa się specjalnych aspiratorów; niegdyś używało się do odsysania kataru specjalnych gumowych gruszek z plastikowymi końcówkami. Aspiratory są lepsze, bo nic się nie wsuwa maluchowi do nosa, dzięki czemu nie ma ryzyka, że dodatkowo podrażni się śluzówkę i spowoduje jej obrzęk.

Uwaga! Jedna z najnowszych teorii mówi o tym, że całkiem niezłym pomysłem jest poczekanie aż wydzielina zacznie spływać do gardła i usuwać ją stamtąd poprzez odkrztuszanie i wypluwanie. Dmuchanie przydaje się, gdy wydzielina dosłownie cieknie z nosa. Wydmuchanie go w takiej sytuacji na jakiś czas uwolni dziecko od spływania kataru na twarz.

Jak poprawnie wydmuchiwać nos?

Zanim jednak przejdziemy do zabaw, warto przypomnieć sobie, jak dziecko powinno wydmuchiwać nos, aby nie narobiło sobie i rodzicom kłopotu:

każdą dziurkę najlepiej oczyszczać osobno , czyli dmucha się najpierw jedna, potem drugą dziurką. Metoda ta pozwala zmniejszyć ryzyko wdmuchania kataru do zatok czy trąbki Eustachiusza, co może stać się przyczyna poważniejszych problemów laryngologicznych;

, czyli dmucha się najpierw jedna, potem drugą dziurką. Metoda ta pozwala zmniejszyć ryzyko wdmuchania kataru do zatok czy trąbki Eustachiusza, co może stać się przyczyna poważniejszych problemów laryngologicznych; wydmuchiwanie nosa ma sens, gdy nos zatkany jest wydzieliną , a nie mocno spuchniętą śluzówką nosa. Jak to rozpoznać? Przy obrzęku śluzówki z nosa nic nie wycieka, a próba lekkiego dmuchnięcia nosem nie powoduje wylatywania wydzieliny – nos natomiast pozostaje niedrożny;

, a nie mocno spuchniętą śluzówką nosa. Jak to rozpoznać? Przy obrzęku śluzówki z nosa nic nie wycieka, a próba lekkiego dmuchnięcia nosem nie powoduje wylatywania wydzieliny – nos natomiast pozostaje niedrożny; nos wydmuchuje się w jednorazowe chusteczki, które trzeba po użyciu wyrzucić, aby nie stały się siedliskiem bakterii. Oczywiście awaryjnie można np. na spacerze skorzystać z chusteczki bawełnianej, ale po powrocie do domu, trzeba ja od razu odłożyć do prania.

Naukę rozpocznij, gdy dziecko nie ma infekcji. Poproś, aby udawało, że zdmuchuje świeczki na urodzinowym torcie. Możesz też pobawić się w zdmuchiwanie dmuchawców. Pierwsze kroki to nauka dmuchania przez usta, a nie przez nos!

Inne zabawy w naukę dmuchania nosa (gdy dziecko jest zdrowe!):

dmuchanie w wiatraczek ustami,

dmuchanie przez słomkę do szklanki wody,

dmuchanie baniek mydlanych,

chuchanie na lusterko ustami,

zdmuchiwanie ustami ze stołu kawałków papieru, piórek itp.

Kiedy dziecko nauczy się i zrozumie, o co chodzi w dmuchaniu, zaproponuj te same zabawy, ale z wypuszczaniem powietrza przez nos, każdą dziurką z osobna. To świetny trening zatykania jednej dziurki i dmuchania tą niezatkaną.

Jak nauczyć dziecko smarkać – dodatkowe rady

Dzieci uwielbiają naśladować swoich rodziców. Pokaż dziecku, jak prawidłowo dmucha się nos. Wytłumacz przy tym, jak bardzo jest to ważne, kiedy ma się katar. Kto wie – być może to w zupełności wystarczy.

Zarówno do treningu jak i podczas właściwego dmuchania nosa w czasie infekcji podsuwaj dziecku chusteczki z ulubionymi postaciami z kreskówek, czy choćby barwne. Z pewnością też drobne nagrody za prawidłowo wydmuchany nosek mogą bardzo skutecznie zachęcić dziecko do oczyszczenia nosa. Nie masz nic pod ręką? Nagradzaj dziecko brawami i entuzjastycznie wygłaszanymi pochwałami.

Aby ułatwić dziecku dmuchanie nosa, możesz użyć roztworu soli fizjologicznej, która powinna trochę rozrzedzić katar i ułatwić jego wydmuchiwanie. Po aplikacji posadź malucha na swoich kolanach, weź jednorazową chusteczkę higieniczną, zatkaj jedną dziurkę nosa i poproś, by dmuchnął. Tę samą czynność powtórz przy drugiej dziurce.

Jeśli mimo wszystko, dziecko nie może nauczyć się wydmuchiwać powietrza nosem, możesz użyć pomocnika, np. aspiratora, który podłącza się do odkurzacza. Na początku zademonstruj na rączce czy nóżce, że to tylko delikatne muśnięcie powietrza. Następnie, przyłóż końcówkę aspiratora do swojego nosa lub ulubionego misia czy lalki. Po takiej demonstracji maluch z pewnością się zaciekawi i będzie chciał sam „pobawić się” w odciąganie kataru. A jeśli aspirator wzbudzi w malcu głęboką niechęć, wytłumacz, że jest lepszy sposób: samodzielne wydmuchiwanie nosa. I potrenujcie tę umiejętność.

Aby zmniejszyć ryzyko, że dziecko w nocy będzie potrzebowało wydmuchiwania nosa, użyj maści majerankowej. Ułatwi oddychanie, pomoże w walce s chorobotwórczymi drobnoustrojami.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 9.02.2015 r.

