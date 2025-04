Ciasteczka z wróżbą - jak je zrobić i co napisać na karteczce z wróżbą? Oto idealny przepis na chińskie ciasteczka z wróżbą

Ciasteczka z wróżbą to doskonały pomysł na uatrakcyjnienie imprezy andrzejkowej. Przygotujesz je z niewielkiej ilości składników - musisz mieć pod ręką tylko trochę jajek, mąki, oleju, wody i cynamonu. To bardzo prosty deser. Co wpisać na karteczkach z wróżbą? Mogą być to konkretne przepowiednie albo luźne hasła.