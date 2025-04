Rogaliki z ciasta francuskiego z kremem czekoladowym i powidłami

Składniki:

Reklama

opakowanie ciasta francuskiego

100 g orzechów

8 łyżeczek kremu czekoladowego

8 łyżeczek powideł śliwkowych

Przygotowanie:

Na blachę wykładamy papier do pieczenia. Układamy okrągłą płachtę ciasta francuskiego. Siekamy drobno mieszankę orzechów. Płat ciasta dzielimy na 8 części. Na każdy kawałek nakładamy po jednej łyżeczce kremu czekoladowego i powideł śliwkowych. Posypujemy posiekanymi orzechami każdy kawałek. Delikatnie zwijamy od zewnątrz do wewnątrz każdy kawałek ciasta. Smarujemy rozkłóconym jajkiem z wierzchu, aby nabrały rumianego koloru. Z wierzchu posypujemy resztą posiekanych orzechów. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 18 minut.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie wideo