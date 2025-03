Andrzejki obchodzone w ostatni wieczór listopada to świetna okazja do spędzenia magicznego czasu w przedszkolu. W ten dzień możesz zorganizować w przedszkolu czy szkole mnóstwo ciekawych zabaw oraz pyszny poczęstunek. Co można zaproponować maluchom, aby świetnie bawiły się w andrzejkowy dzień?

Reklama

Spis treści:

Istnieje wiele zabaw andrzejkowych dla małych i dużych, które możesz wykorzystać w przedszkolu i szkole. Pamiętaj, aby wszelkie wróżby wykorzystujące świece przeprowadzać ostrożnie. Andrzejki w przedszkolu warto zacząć od przelewania wosku przez dziurkę od klucza. To jedna z najstarszych wróżb, które przetrwały do dziś i są popularne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Wróżba jest bardzo prosta do wykonania, a jednocześnie jest dla dzieci prawdziwą atrakcją i angażuje je do kreatywnego myślenia, pobudzając wyobraźnię. Przelej wosk przez dziurkę od klucza prosto do naczynia z wodą, a następnie podnieś uzyskany kształt i postaw pod lampką tak, aby rzucił cień na ścianę. Teraz wspólnie z maluchami spróbujcie zgadnąć, co przedstawia cień. Jeśli grupa maluchów jest niewielka, możesz zrobić taką wróżbę dla każdego z nich.

Istnieje także wiele innych zabaw i wróżb andrzejkowych, które możesz zrobić w przedszkolu i szkole. Maluchy zawsze chętnie angażują się w zabawy ruchowe, dlatego postaw na konkurs jedzenia jabłek. Owoce musisz zawiesić na sznurku, a następnie zaproponować dzieciom zawody w zjedzeniu ich w jak najkrótszym czasie bez użycia rąk.

Świetnym pomysłem jest także wróżenie imienia przyszłej sympatii. Z kartki wytnij serce, a następnie na jednej stronie napisz imiona chłopców, a na drugiej - dziewczynek. Powinny być to imiona różnorodne, nie tylko należące do maluchów z grupy. Następnie serce odpowiednią stroną przyczep do poduszki. Teraz dziewczynki muszą z zamkniętymi oczami wbić igłę w stronę z męskimi imionami i odwrotnie. Imię, które przebiją, należą do przyszłej sympatii.

fot. Andrzejki w przedszkolu: wróżby dla dzieci/Adobe Stock, yaroslav1986

Andrzejki to doskonała okazja do zorganizowania w przedszkolu wyjątkowego balu przebierańców. Choć tradycyjnie kojarzymy się z Halloween, nic nie stoi na przeszkodzie, by maluchy i ich opiekunowie ubrali się w ciekawe kostiumy i bawili się w andrzejkową noc! Tego dnia wszystko jest możliwe - wróżki, czarodzieje, czarnoksiężnicy, a może postacie z ulubionych bajek? Zorganizowanie balu pełnego zabawy, wróżb i magii sprawi, że dzieci poczują się jak w prawdziwej bajce.

Strój na andrzejki nie musi być wcale skomplikowany. Wystarczy wykorzystać to, co mamy pod ręką, aby stworzyć coś wyjątkowego. Przygotuj czarne lub fioletowe ubrania, a do tego pelerynę, strzelistą czapkę wiedźmy lub czarodziejskie różdżki.

Nawet najprostsze elementy ubioru mogą przyciągnąć uwagę i pozwolą dzieciom wczuć się w magię andrzejek. Maluchy mogą przygotować własne kostiumy, co będzie świetną okazją do rozwijania ich kreatywności i wyobraźni.

Oczywiście, jak przystało na prawdziwego gospodarza, opiekunowie również powinni wziąć udział w balu. Możesz na przykład przygotować sobie przebranie czarownicy, czarodzieja lub innej postaci, aby dzieci poczuły się jak w prawdziwej baśni. Przy odpowiednich dekoracjach, np. świecach LED, girlandach czy specjalnych balonach w kształcie gwiazdek, bal przebierańców w przedszkolu stanie się niezapomnianym wydarzeniem.

fot. Wróżby andrzejkowe w przedszkolu/Adobe Stock, New Africa

Jak zorganizować zabawę andrzejkową w przedszkolu? Zacznijcie od wspólnego zastanowienia się nad tym, skąd w ogóle wzięło się obchodzenie tego dnia, a następnie wspólnie stwórzcie listę najpopularniejszych andrzejkowych zabaw - maluchy na pewno znają niektóre z opowieści rodziców, dziadków lub nawet rówieśników.

Następnie zorganizuj wróżenie z kart. Wcześniej wytnij wróżby z papieru albo wydrukuj gotowe karty i wpisz na nich hasła. Niech to będzie coś prostego, np. "spotka cię dziś coś miłego" albo "w tym tygodniu poznasz nowego znajomego". Każdemu z dzieci wywróż coś innego, wcielając się w swoją rolę najlepiej, jak umiesz.

W kolejnym etapie zaproponuj wróżbę z butami. Każde dziecko w przedszkolu zdejmie jeden but i ustawi go w rzędzie. Następnie wypowiadaj różnego rodzaju wróżby: np. "jeśli but ustawi się daleko, w przyszłości będziesz podróżować", "jeśli but jest blisko, to wkrótce odwiedzi cię ktoś bliski". Na zakończenie dzieci mogą wrócić po swoje buty, a ty możesz dodać jeszcze kilka zabawnych wróżb.

Po wróżeniu czas na lanie wosku i zabawę w odczytywanie kształtów z "wylanych cieni". Zabawę andrzejkową możecie zakończyć wspólnym tańcem. Świetnym pomysłem będzie też wprowadzenie zabawy "stop-go" (tańczymy, kiedy muzyka gra, a zatrzymujemy się, gdy muzyka przestaje).

Pamiętaj także o poczęstunku na słodko i słono. Po posiłku zróbcie sobie chwilę przerwy (możecie w tym czasie obejrzeć coś o andrzejkach np. na rzutniku), a potem niech przyjdzie czas na wróżby i zabawy. Tak zorganizowane andrzejki na pewno spodobają się maluchom.

Reklama

Czytaj także:

Co się robi w andrzejki?

Przekąski andrzejkowe

Oryginalne zaproszenie na andrzejki