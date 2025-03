Domowe imprezy andrzejkowe zazwyczaj obfitują w szybkie przekąski, po które łatwo sięgnąć. Dlatego postaw na pyszne sałatki, które będą świetnie smakować w połączeniu z ciepłą grzanką albo kawałkiem wędliny. Jaka sałatka na andrzejki będzie najlepsza?

Tradycyjna sałatka jarzynowa nie jest zarezerwowana tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Możesz przygotować ją na dowolną okazję. Idealnie uzupełnia każde towarzyskie spotkanie, jest sycąca i smaczna.

Składniki:

7 duże ziemniaki,

6 marchewek,

6 jajek,

4 korzenie pietruszki,

duża cebula,

puszka zielonego groszku,

5 dużych ogórków kiszonych,

sól i pieprz,

ok. 10 łyżek majonezu.

Sposób przygotowania:

Marchewkę, pietruszkę i obrane ziemniaki ugotuj do miękkości (ziemniaki w osobnym rondelku). Jajka ugotuj na twardo. Cebulę i lekko opłukane ogórki pokrój w kostkę. Ugotowane ziemniaki, pietruszkę oraz marchewkę także pokrój w kostkę - grubość zależy od twoich preferencji. Ugotowane warzywa przełóż do dużej miski, dodaj odsączony z zalewy groszek oraz ugotowane, pokrojone w kostkę jajka. Dopraw do smaku solą i pieprzem i wstaw do lodówki. Na ok. godzinę przed podaniem wymieszaj składniki z majonezem.

fot. Jarzynowa sałatka na andrzejki/Adobe Stock, chandlervid85

Ta sałatka to połączenie pysznego, sycącego makaronu tortellini z delikatną szynką i chrupiącymi warzywami. Doskonale sprawdzi się na andrzejkowym stole jako danie, ale przygotuj więcej, bo na pewno szybko zniknie z miski.

Składniki:

250 g tortellini (z nadzieniem lub bez),

150 g szynki,

czerwona papryka,

mała puszka kukurydzy,

ogórek świeży,

4 łyżki majonezu,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ogórka, paprykę oraz szynkę pokrój w kostkę. Ugotuj tortellini według instrukcji na opakowaniu, odcedź i pozostaw do ostygnięcia. W dużej misce połącz pokrojone warzywa, kukurydzę i szynkę. Dodaj ostudzone tortellini. W osobnej miseczce wymieszaj majonez z jogurtem naturalnym, dopraw solą i pieprzem. Połącz wszystkie składniki z sosem i dokładnie wymieszaj. Odstaw na 30 minut do lodówki, aby smaki się przegryzły.

fot. Sałatka na andrzejki z tortellini i szynką/Adobe Stock, nito

Ziemniaki to idealny składnik sałatek. Szczególnie, jeśli spodziewasz się wielu gości i chcesz przygotować coś naprawdę szybkiego i sycącego. Ta propozycja to świetna sałatka na andrzejki dla rodziny i przyjaciół.

Składniki:

4 ziemniaki,

pęczek rzodkiewek,

świeży lub suszony koperek,

2 jajka na porcję,

cebula,

100 g zielonego groszku,

100 g fasolki szparagowej,

pół czerwonej papryki,

sól i pieprz,

łyżka oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Jajka ugotuj na twardo. Jeśli używasz mrożonego groszku i fasolki, najpierw delikatnie zblanszuj je we wrzątku. Fasolkę pokrój na mniejsze kawałki. Ugotowane ziemniaki pokrój na ćwiartki i przełóż do miski. Dodaj groszek oraz fasolkę, a także pokrojoną w plasterki rzodkiewkę. Cebulę pokrój w piórka, a paprykę posiekaj na drobne paseczki. Dodaj do miski. Dopraw sałatkę na andrzejki do smaku solą i pieprzem, a na koniec dodaj posiekany koperek i olej. Całość wymieszaj. Przed podaniem wyłóż porcję sałatki na talerz i udekoruj ją pokrojonymi jajkami.

fot. Sałatka na andrzejki z ziemniakami/Adobe Stock, Magdalena Bujak

Sałatka jajeczna to kolejna pyszna propozycja na dużą, rodzinną imprezę. Świetnie smakuje zarówno na chlebie, jak i samodzielnie czy z wędliną.

Składniki:

8 jajek,

biała część pora,

sól i pieprz,

2 łyżki prażonego słonecznika,

szczypiorek,

ok. 10 łyżek majonezu.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo, a pora umyj i pokrój w plasterki (dzięki temu powstaną cienkie krążki). Ugotowane jajka pokrój w grubą kostkę i połącz z porem. Całość wymieszaj z majonezem, dopraw do smaku i dodaj pestki słonecznika. Udekoruj sałatkę na andrzejki szczypiorkiem.

fot. Sałatka na andrzejki jajeczna/Adobe Stock, Veronika Idiyat

To połączenie owoców, orzechów i aromatycznego sera sprawia, że jest to idealna sałatka dla miłośników lżejszych dań. Dressing na bazie miodu i cytryny dodaje jej odświeżającego charakteru, więc może być idealna także wiosną i latem. Niemniej jednak to również świetna opcja na andrzejkową przekąskę.

Składniki:

100 g rukoli,

ziarenka z jednego granatu,

gruszka,

50 g uprażonych orzechów włoskich,

50 g sera feta lub gorgonzola.

Składniki na sos:

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka miodu,

sok z połowy cytryny,

szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Na dużym talerzu lub w misce rozłóż umytą i osuszoną rukolę. Gruszkę pokrój w cienkie plasterki, a orzechy krótko upraż na suchej patelni. Dodaj ziarenka granatu, plasterki gruszki, orzechy i pokruszony w palcach ser. W małej miseczce wymieszaj składniki sosu: oliwę, miód, sok z cytryny, sól i pieprz. Polej sałatkę przygotowanym dressingiem tuż przed podaniem.

fot. Lekka sałatka na andrzejki z owocami i rukolą/Adobe Stock, New Africa

Klasyczny cezar z kurczakiem to doskonała sałatka na andrzejki. Może być potraktowana jako danie główne, a także jako przekąska na szwedzkim stole.

Składniki:

pierś z kurczaka,

sałata lodowa,

3 ząbki czosnku,

łyżka masła,

płaska łyżeczka papryki słodkiej,

3 łyżki oleju rzepakowego,

grana padano lub parmezan do posypania,

bagietka.

Składniki na sos:

4 łyżki majonezu,

łyżeczka musztardy,

łyżeczka soku z cytryny,

łyżeczka sosu worcestershire,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj, a następne natrzyj solą, pieprzem i słodką papryką. Następnie podsmaż na oleju lub ugrilluj. Odstaw z ognia i lekko wystudź, a następnie pokrój w paski. Sałatę umyj, posiekaj i przełóż do miski. Dodaj kurczaka. Bagietkę pokrój w kostkę, a następnie podpraż na suchej patelni, aż powstaną grzanki. Przygotuj sos, mieszając ze sobą dokładnie wszystkie składniki. Sałatkę na andrzejki polej sosem i udekoruj grzankami.

fot. Sałatka na andrzejki: sałatka cezar/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

