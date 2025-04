Czas przygotowania: 50 min

Ilość porcji: 10

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Na ciasto:

30 dag miodu

15 dag brązowego cukru

12 dag masła

5 łyżek ciemnego kakao

2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika

łyżeczka mielonego kardamonu

3 jajka

30 dag mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

Do przełożenia:

20 dag powideł owocowych

słoiczek konfitury z płatków róży

Na polewę czekoladową:

pół szklanki kremówki 36%

2 tabliczki deserowej czekolady

2 łyżki kakao

2 łyżki cukru pudru

Dodatki:

10 dag rodzynek

10 dag skórki pomarańczowej

10 dag orzechów włoskich

10 dag orzechów laskowych

10 dag migdałów

10 dag śliwek kalifornijskich

Przygotowanie:

1. Miód gotuj z brązowym cukrem, masłem i kakao na małym ogniu, mieszając, aż składniki się połączą.

2. Dodaj przyprawę do pierników oraz kardamon.

3. Ostudź masę, wymieszaj z jajkami.

4. Dodaj mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i sodą.

5. Wymieszaj z 3/4 posiekanych bakalii.

6. Ciasto wylej na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.

7. Piecz 30–45 min w temp. 180 stopni.

8. Po upieczeniu przetnij ciasto na pół, przełóż powidłami utartymi z różą.

9. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i wymieszaj ze śmietaną, kakao i cukrem pudrem.

10. Piernik polej masą czekoladową i posyp z wierzchu resztą bakalii.

Przepis z "Pani domu"