Gęś faszerowana po polsku - przepis, składniki i przygotowanie

Gęś faszerowana po polsku to doskonała propozycja na niedzielny rodzinny obiad. Wymaga wprawdzie długiego czasu pieczenia i trochę pracy, za to efekt to wynagrodzi.

Gęś nadziewana po staropolsku, po natarciu solą, pieprzem i majerankiem powinna przejść smakiem przypraw. Za jej przygotowanie warto zabrać się dzień wcześniej, by przez noc zdążyła nabrać aromatu.

Oto gęś faszerowana po polsku krok po kroku:

Gęś oczyść, opłucz, wytnij nadmiar tłuszczu. W środku i na zewnątrz natrzyj solą, pieprzem, majerankiem i czosnkiem. Wstaw na noc do lodówki. Bułkę namocz w mleku. Wątróbkę chwilę przesmaż na odrobinie masła, przestudź. Cielęcinę, wątróbkę, odciśniętą bułkę i tłuszcz zmiel. Dodaj pokrojoną w kostkę, zrumienioną na maśle cebulę oraz żółtka. Wymieszaj, dopraw. Połącz z ubitymi białkami. Przygotowanym farszem nadziej gęś, skórę zszyj lub zepnij wykałaczkami. Włóż do brytfanny, podlej bulionem, piecz godzinę w temperaturze 200 stopni C, a potem jeszcze około 3,5 godziny w temperaturze 180 stopni C, polewając faszerowaną gęś sosem z pieczenia.

