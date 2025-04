Ilość kalorii: 395

Czas przygotowania: 80 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

3 jajka

szklanka cukru

1,5 szklanki mąki

3 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

3 łyżki śmietany 12 proc.

5 dag czekolady

20 dag masła

10 dag suszonych moreli

10 dag daktyli

5 dag kandyzowanego imbiru

Przygotowanie:

1. Jajka utrzyj z cukrem.

2. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, kakao oraz śmietanę, roztopioną czekoladę i masło.

3. Dokładnie zmiksuj.

4. Bakalie posiekaj, wymieszaj z łyżką mąki.

5. Dodaj bakalie do ciasta, połącz.

6. Foremkę 15 x 25 cm wysmaruj masłem i wysyp mąką. Przełóż do niej ciasto.

7. Piecz ok. godzinę w 180°C.

8. Przed wyjęciem z piekarnika sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone.

Przepis z "Poradnika domowego"