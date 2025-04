Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1,5 szklanki miodu

3/4 szklanki cukru

150 g masła

550 g mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

jajko

20 g przyprawy do piernika

do dekoracji wg uznania - bakalie, polewy

Reklama

Na lukier:



białko

szklanka cukru pudru

Przygotowanie:

1. W rondelku podgrzej masło, cukier i miód.

2. Do miseczki wsyp mąkę, przyprawy, jajko i proszek do pieczenia.

3. Do masy w miseczce dodaj masę z rondelka.

4. Wymieszaj wszystko dokładnie.

5. Odstaw ciasto na 45 minut, aby zgęstniało. Jeśli nadal będzie zbyt rzadkie, dosyp trochę mąki

6. Rozwałkuj ciasto i foremkami wycinaj różne kształty.

7. Pierniczki piecz w 180 stopniach przez 10-15 minut.

8. Przygotuj lukier - białko ubij z częścią cukru pudru na pianę. Następnie stopniowo dosypuj pozostałą część cukru, jednocześnie ubijając.

9. Ozdabiaj upieczone pierniczki wg uznania - lukrem, bakaliami lub polewami.

Sprawdź inne nasze przepisy na pierniczki!

Pierniczki Ewy Wachowicz

Reklama

Pierniczki świąteczne