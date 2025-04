Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta to najmłodsza para uczestników IV edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Wszyscy zastanawiali się, czy ich małżeństwo przetrwa próbę czasu. Jak się okazało, wszystko układa się jak najlepiej - Oliwia i Łukasz niedawno zostali rodzicami!

Przez wiele miesięcy ciąża Oliwii była utrzymywana w tajemnicy. Nic dziwnego, że gdy media i fani dowiedzieli się o wielkiej radości pary, posypały się gratulacje. Data urodzenia małego Franka również jest wyjątkowa - przyszedł na świat w Dzień Matki.

Łukasz i Oliwia są bardzo szczęśliwi. Cieszy się również babcia Frania, a mama Łukasza. Ona także posiada wierne grono obserwatorów na Instagramie, z którymi dzieli się ciekawymi momentami swojej codzienności. Anna przykuwa uwagę niezwykle pozytywną energią - obserwujący chwalą jej kontakt z synem i to, jak świetnie dogaduje się z młodą synową.

Na profilu Anny nie mogło zabraknąć wspólnej fotki z Franiem. W opisie zdjęcia zdradziła również, że ponownie zobaczy wnuka już w niedzielę, na spotkaniu rodzinnym w restauracji. Ujawniła, że wszyscy razem będą świętować urodziny prababci Frania, a maluch będzie najmłodszym uczestnikiem imprezy. Na niektórych te słowa nie zrobiły wrażenia, a inni za wszelką cenę próbowali odradzać młodym rodzicom zabieranie noworodka do restauracji.