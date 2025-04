Eksperyment społeczny, jakim jest „Ślub od pierwszego wejrzenia” ma na celu pokazać, że aranżowane małżeństwa mają więcej sensu, niż nam się wydaje - szczególnie, jeśli nie są planowane przez rodziny, którym chodzi przede wszystkim o względy finansowe, ale przez szereg ekspertów starających się dobrać pary idealne.

Czy taka para może się jednak poczuć jak prawdziwe małżeństwo? Program już niejednokrotnie udowodnił, że owszem, może! Kiedy stało się to w przypadku jednej z par z najnowszej, czwartej edycji programu? Para bardzo szczerze odpowiedziała na to pytanie.

Kiedy Aga i Wojtek poczuli się po raz pierwszy małżeństwem?

Według Wojtka etap bycia jedynie uczestnikiem programu telewizyjnego przeszedł bardzo płynnie w faktyczne uczucia. Nim się spostrzegli, oboje byli już zakochani po uszy!

Od początku eksperymentu podchodzili jednak do niego bardzo poważnie. To nie była dla tej pary jedynie zabawa czy sposób na zaistnienie w wielkim świecie, a szansa na poznanie drugiej połówki. Chociaż na antenie sporo żartowali i wygłupiali się, naprawdę chcieli, by ten eksperyment w ich przypadku się udał. Czy to znaczy, że podświadomie od razu wczuli się w rolę współmałżonka? Oboje bardzo chcieli, by im się udało, a kibicowało im naprawdę wielu fanów.

Jak się okazuje, ta taktyka w ich przypadku naprawdę zaowocowała. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że nie tylko postanowili zostać małżeństwem, ale i planują drugi ślub - tym razem kościelny.

