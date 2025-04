Każdy z uczestników „Ślubu od pierwszego wejrzenia” traktuje program jako przygodę i lekcję. Aga i Wojtek zdradzili też, jakie emocje im towarzyszyły podczas zaręczyn - to nie miało zbyt wiele wspólnego z programem - liczyły się emocje i najbliżsi.

Agnieszka i Wojtek o zaręczynach

Agnieszka od początku znajomości podkreślała, że jej rodzina jest dla nie najważniejsza. Przeglądając jej profil na Instagramie nie sposób nie zauważyć fotek rodzeństwa czy rodziców. Wojtek wziął to sobie do serca, dlatego zdecydował się oświadczyć wybrance w święta Bożego Narodzenia, a świadkami tego wzruszającego momentu byli najbliżsi. To musiało być bardzo stresujące! Para podzieliła się krótką historią na ten temat:

Kolacja wigilijna się odbyła, wszyscy się zjechali. To były takie nasze pierwsze święta z najbliższą rodziną czyli rodzeństwo plus rodzice. Było wręczanie prezentów, zagoniłem do tego dzieciaki, ja też rozdawałem prezenty i ostatni prezent został pod choineczką i ręce mi się tak trzęsły. Nie wiedziałem dlaczego, przecież już była moją żoną - wspomina Wojtek.

Kiedy Aga i Wojtek się pobiorą?

Para jeszcze nie ogłosiła daty - trudno byłoby planować wesele w dobie pandemii koronawirusa, ale skoro znamy już stanowisko rządu w sprawie ślubów i wesel możemy spodziewać się, że Aga i Wojtek powiedzą sobie „tak” jeszcze w tym roku.

Mamy nadzieję, że obejdzie się bez zaskakujących zwrotów akcji i przygotowania będą upływały w jednoznacznie przyjemnej atmosferze: przed ślubem w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia” Wojtek dowiedział się, że Agnieszka otrzymała tajemniczy telefon i kilka sms-ów... Co się stało dalej?

Aga i Wojtek zdradzili prawdę co do swojego małżeństwa