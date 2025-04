Książę Harry i Meghan Markle stali się małżeństwem! Brytyjski książę poślubił amerykańską aktorkę 19 maja 2018 roku w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. Na uroczystość zaproszono 600 gości. W Windsorze zgromadził się wielotysięczny tłum. Oto najważniejsze fakty i ciekawostki o royal wedding.

Reklama

Tytuł Harry'ego i Meghan

W dniu ślubu królowa Elżbieta II przydzieliła księciu Harry'emu i Meghan Markle królewskie tytuły. Książę Harry otrzymał tytuł Księcia Sussex, Earla Dumbarton i Barona Kilkeel. Oficjalnie stał się Jego Królewską Wysokością Księciem Sussex. Meghan Markle będzie nosić tytuł Jej Królewskiej Wysokości, Księżnej Sussex.

Kate zadała szyku, ale to kreacja Elżbiety II kryje za sobą piękną historię! Oto królewskie suknie ślubne

Obrączki ślubne

Meghan Markle i książę Harry założyli sobie na palce tradycyjne obrączki ślubne. Meghan Markle zdecydowała się na obrączkę z walijskiego złota, które w prezencie ofiarowała jej królowa Elżbieta II. Książę Harry wybrał obrączkę z platyny. Obrączki przygotowała pracownia Cleave. Obrączki dostarczył na ślub świadek księcia Harry'ego, książę William.

Suknia ślubna Meghan Markle

Meghan Markle wybrała bardzo prostą, minimalistyczną suknię ślubną z rękawami o długości 3/4 i dekoltem w kształcie łódki. Elegancką, ponadczasową kreację zaprojektowała Clare Waight Keller z domu mody Givenchy. Dół sukni stanowiła rozszerzana spódnica z niewielkim trenem. Suknia ślubna Meghan Markle nie była w żaden sposób zdobiona haftami czy aplikacjami.

Meghan Markle miała na głowie prosty, długi na 5 metrów welon, wykończony delikatnymi haftami kwiatowymi, reprezentującymi 53 kraje Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głowę panny młodej zdobiła tiara królowej Marii, którą Meghan Markle na dzień ślubu pożyczyła królowa Elżbieta II.

Ms. Meghan Markle arrives at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/cVZJz8DvyV

— The Royal Family (@RoyalFamily) 19 maja 2018

Strój księcia Harry'ego

Książę Harry zaprezentował się na ślubie w wojskowym mundurze. Do kilku dni spekulowano, jakie strój wybierze pan młody. Mówiło się, że w przypadku wyboru munduru, książę Harry będzie zobowiązany, by zgolić brodę. Jeśli książę wybrałby garnitur, nie musiałby tego robić. Okazało się, że książę Harry zdecydował się mundur, ale nie zgolił brody. Dostał na to oficjalną zgodę swojej babki, królowej Elżbiety II.

Świadkowie

Drużbą księcia Harry'ego był jego starszy brat, książę William. Meghan Markle nie zdecydowała się na druhnę. Początkowo podawano, że świadkową Meghan Markle będzie jej przyjaciółka, stylistka Jessica Mulroney. Jednak ostatecznie panna młoda nie miała dorosłej druhny. W drodze do ołtarza towarzyszył jej orszak weselny, złożony z dziesięciorga dzieci.

Droga do ołtarza

W związku z nieobecnością ojca Meghan Markle, Thomasa Markle, pannę młodą do ołtarza odprowadził książę Karol, ojciec księcia Harry'ego. Zgodnie ze swoją wolą, Meghan Markle część drogi do ołtarza pokonała sama. Książę Karolą posłużył jej ramieniem jedynie na ostatnim etapie przejścia przez kaplicę.

Goście na ślubie Harry'ego i Meghan

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, na ślubie pojawiła się królowa Elżbieta II. Początkowo pisało się, że królowa nie weźmie udziału w uroczystości ze względu na przeszłość Meghan Markle (rozwód). Ostatecznie jednak Elżbieta II przybyła do kaplicy św. Jerzego w towarzystwie swojego męża, księcia Filipa. Na ślubie nie zabrakło również księżnej Kate i księcia Williama. William pełnił rolę drużby księcia Harry'ego. Księżna Kate pojawiła się publicznie po raz pierwszy od czasu narodzin księcia Louisa. Księżnej Cambrigde przypadła roli pilnowania dzieci z orszaku weselnego, w którym poszli m.in. księżniczka Charlotte i książę George. W ślubie udział wzięli również: książę Karol i księżna Camilla.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Victoria i David Beckhamowie, Oprah Winfrey, George Clooney z żoną Amal, Serena Williams, Elton John z mężem, Pippa Middleton z mężem oraz wiele innych znanych osób.

Reklama

Więcej o royal wedding:

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. Czy będzie tak huczny jak ślub Kate i Williama? Sprawdzamy!

Księżna Kate musiała zrezygnować z ulubionych kosmetyków. Jakie zmiany czekają Meghan Markle po ślubie z księciem Harrym?