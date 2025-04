Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle odbędzie się 19 maja 2018 roku. Odkąd w grudniu 2017 roku podano informację o planowanej dacie ślubu, media prześcigają się w publikowaniu informacji na temat miejsca, listy gości, świadków, sukni ślubnej oraz innych ciekawostek na temat ceremonii zaślubin. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat ślubu księcia Harrye'ego i Meghan Markle!

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle - fakty

Książę Harry i Meghan Markle wezmą ślub w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. Ceremonia jest zaplanowana na godzinę 12:00 czasu londyńskiego (13:00 czasu polskiego). Około godziny 13:00 lokalnego czasu nowożeńcy udadzą się przejażdżkę wokół Windsoru. Ślub odbędzie się w obrządku anglikańskim. Na kilka miesięcy przed ślubem Meghan Markle przyjęła wiarę swojego narzeczonego. Jak sama podkreślała - zrobiła to z własnej woli.

Zwiastun filmu o księciu Harrym i Meghan Markle

Ślub Harry'ego i Meghan kontra ślub Kate i Williama? - różnice

Książę Harry jest obecnie 6. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu po swoim ojcu księciu Karolu, bracie księciu Williamie, bratanku księciu George'u, bratanicy księżniczce Charlotte oraz drugim bratanku księciu Louisie. Oznacza to, że książę Harry ma raczej niewielkie szanse, by w przyszłości zostać królem. Doskonale widać to przy okazji organizacji jego ślubu z Meghan Markle. Uroczystość będzie znacznie skromniejsza niż to było w przypadku zaślubin księcia William z Kate Middleton.

Różnice widać już chociażby w dacie ślubu. Ślub zaplanowano na sobotę, a nie jak to było dotychczas w przypadku królewskich ślubów - na dzień w tygodniu. Theresa May ogłosiła, że dzień ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle nie będzie świętem państwowym. Obywatele nie dostaną z tej okazji dnia wolnego od pracy jak to było, gdy żenił się książę William.

Wybór miejsca ślubu Harry'ego i Meghan też nie jest przypadkowy. Książę William poślubił Kate Middleton w okazałym, historycznym Opactwie Westminsterskim. Na miejsce zaślubin księcia Harry'ego i Meghan Markle wyznaczono "zaledwie" kaplicę św. Jerzego w Zamku Windsor.

O jej niższej randze ceremonii, w porównaniu do ślubu Kate i Williama, świadczy również lista zaproszonych gości, na której brakuje prominentnych polityków i głów państw.

Co jeszcze wiadomo na temat ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle? Dlaczego - mimo mniejszej rangi - będzie on droższy niż ślub Kate i Williama? Kogo zaproszono na uroczystość? W jakiej sukni ślubnej wystąpi panna młoda? I dlaczego zaślubiny budzą kontrowersje? Przeczytajcie na kolejnych stronach fotogalerii!

