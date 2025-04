Historia amerykańskiej aktorki bez arystokratycznego pochodzenia, która wychodzi za mąż za brytyjskiego księcia, bez wątpienia mogłaby stać się scenariuszem hollywoodzkiego filmu. Jednak tę historię napisało życie. Meghan Markle po ślubie z księciem Harrym otrzyma liczne przywileje. Nie oznacza to jednak, że jej życie będzie usłane różami. Członków rodziny królewskiej obowiązują liczne zakazy i nakazy. Jak zmieni się życie gwiazdy filmowej po otrzymaniu tytułu księżnej?

Zmiany w życiu Meghan Markle po ślubie

Ślub księcia Harry'ego z Meghan Markle zaplanowano na 19 maja 2018 roku. Para spotyka się ze sobą od dwóch lat. Urodzona w Los Angeles aktorka jest znana szerszej publiczności z roli Rachel Zane, prawniczki z serialu "Suits". Rezygnacja z kariery aktorskiej to jedno z najważniejszych wyrzeczeń, które Meghan Markle musi poczynić w związku z nową rolą w jej życiu - rolą księżnej.

W Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna. Zasłynęła nie tylko jako aktorka, ale również jako zaangażowana feministka. Styliści doceniają także jej wyczucie mody. Do tej pory Meghan Markle uwielbiała podkreślać świetną figurę, dopasowanymi stylizacjami. Czy po wejściu do brytyjskiej rodziny królewskiej nadal będzie mogła to robić? Do jakich zasad będzie musiała się dostosować świeżo upieczona księżna?

