Suknia ślubna to podobno najważniejsza kreacja w życiu kobiety. Powinna być dopasowana do stylu i charakteru panny młodej. Odzwierciedlać jej osobowość oraz upodobania. Jeśli należy do księżniczki, księżnej lub przyszłej królowej ma dodatkowe zadanie do spełnienia. Powinna wyznaczać drogę, którą zamierza podążać jej właścicielka.

Okazałe, spektakularne, olśniewające - tak w skrócie można opisać królewskie suknie ślubne. W każdym przypadku okrzyknięte „suknią roku”. A czasem nawet „kreacją dekady”. Choć arystokratki zwykle wybierają ponadczasową klasykę, to zdarzają się pewne odstępstwa od tej reguły. Zobacz, w jakich sukniach ślubnych sakramentalne „tak” wypowiadały księżna Diana, królowa Elżbieta II, Kate Middleton oraz Meghan Markle.

Suknia ślubna Meghan Markle - jaka marka i cena?

Królewskie suknie ślubne - od Aleksandry Duńskiej po Meghan Markle

Suknia ślubna Meghan Markle zrobiła ogromne wrażenie, ujęła skromnością i prostotą. Wielu komentatorów uważa, że to bardzo pasująca do urody Meghan Markle kreacja. Jej zdjęcia opublikują magazyny na całym świecie. Redaktorzy mody i styliści będą szczegółowo analizować każdy detal. Marka, cena, zdobienia - każdy element tej kreacji zostanie rozłożony na czynniki pierwsze.

Podobnie było w przypadku każdego z poprzednich królewskich ślubów. Suknie ślubne członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej od zarania dziejów budziły ogromne zainteresowanie. Nie tylko ze względów modowych. Kreacja pokazywała charakter kobiety, która ją nosiła oraz odzwierciedlała czasy, w których odbywał się ślub. A nierzadko, pokazywała również kierunek, w którym podążać będzie monarchia.

Na kolejnych stronach najpiękniejsze królewskie suknie ślubne. Czy Meghan Markle wpisała się w trendy, które wyznaczały inne kobiety z brytyjskiej rodziny królewskiej?

