1 z 6

Joanna Krupa w porannym programie TVN przyznała, że choroba Hashimoto ma wiele konsekwencji nie tylko dla samopoczucia, ale również wyglądu.

- To jest masakra. Woda się zatrzymuje. Rano wstajesz, oczy są napuchnięte. Nie ma znaczenia, czy jesz więcej, czy nie jesz więcej. Nie mogę schudnąć pięciu funtów, męczy mnie to, bo nie wiem do końca, o co z tym chodzi

- wyznała.

Przez chorobę oddalają się także jej plany powiększenia rodziny. Podkreśliła, że najpierw zamierza zająć się swoim zdrowiem i wyregulowaniem pracy tarczycy, a dopiero później będzie myśleć o potomstwie.