Kinga Rusin o chorobie dowiedziała się w mniej więcej w tym samym czasie, gdy przeżywała problemy osobiste spowodowane rozwodem. Dziennikarka ciągle czuła się zmęczona i osłabiona. Była przekonana, że wszystko z powodu stresów i intensywnej pracy. Gdy w końcu poszła do lekarza, okazało się, że cierpi na poważną chorobę tarczycy, Hashimoto.

Reklama

Hashimoto - plaga naszych czasów

Siadałam na podłodze w naszym dużym domu i płakałam. Nie miałam siły wstać. - Kinga Rusin, Twój Styl

By wydostać się z pętli choroby, Rusin musiała diametralnie zmienić styl życia. Zrezygnowała z wielu produktów żywnościowych, chemii w domu, stawia na naturę. Wyznała, że wygląd jest dla niej ważny, ale jest efektem lat wychodzenia na prostą dietą i odpowiednim podejściem do tego, co nas otacza. W materiale wideo opowiedziała więcej o chorobie, jak sobie z nią radzi i w jaki sposób odzyskała równowagę.

Czym jest choroba Hashimoto i kto jeszcze na nią choruje?

Kinga Rusin walczy z poważną chorobą. Hashimoto to przewlekłe zapalenie tarczycy, które nieleczone może prowadzić nawet do śmierci. Choroba atakuje najczęściej kobiety. Kto jeszcze na nią choruje? Do Hashimoto przyznało się wiele gwiazd: Kayah, Maffashion, Karolina Szostak, Gigi Hadid, aktorka Zoe Saldana czy modelka Marta Dyks.

Reklama

Chcę zajść w ciążę, a mam Hashimoto. Co powinnam jeść?