Anna Kalczyńska kilka miesięcy temu wyznała, że jest chora na Hashimoto. Okazuje się, że to choroba powszechna, wiele kobiet szuka wsparcia i pomocy, a każde pozytywne "wyprowadzanie" choroby przez gwiazdy dodaje otuchy kobietom. Jakie rady ma Kalczyńska?

Reklama

Anna Kalczyńska o Hashimoto

Diagnoza nie przychodzi od razu, a chora tarczyca utrudnia funkcjonowanie. Anna Kalczyńska jest dziennikarką i prezenterką, a także mamą trójki dzieci. Zawsze jest uśmiechnięta, zawsze ma w sobie dużo energii. Ktoś mógłby jej zarzucić, że mija się z prawdą - wiele osób chorych na Hashimoto nie ma siły, by wstać z łóżka rano. Jaki jest jej magiczny sekret, by żyć pełnią życia z chorobą?

Dużo spać, dużo się przytulać, być z najbliższymi, jak najwięcej się śmiać i być blisko natury, najlepiej w cieple i w słońcu..to najważniejsze rady, jakie zapamiętałam z poradnika dla zmagających się z Hashimoto. Nikt za nas tego nie zrobi: trzeba opiekować się sobą i zadbać o zdrowie! Najlepiej dbając też o najukochańszych, którym właśnie wypadają ferie jesienne❤️

Czym jest Hashimoto?

Hashimoto to przewlekłe zapalenie tarczycy, które nieleczone może prowadzić nawet do śmierci. Choroba atakuje najczęściej kobiety. Kto jeszcze na nią choruje? Do Hashimoto przyznało się wiele gwiazd: Kayah, Maffashion, Karolina Szostak, Gigi Hadid, aktorka Zoe Saldana czy modelka Marta Dyks.

Przemawia do was porada Anny Kalczyńskiej?

Reklama

Monika Pyrek w drugiej ciąży, mimo Hashimoto!