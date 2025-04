Joanna Kulig pojawiła się na ceremonii wręczenia Oscarów 2019. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy polska aktorka weźmie udział w uroczystości. Gwiazda zaledwie kilkanaście dni temu urodziła syna.

Joanna Kulig na Oscarach 2019 - pierwszy raz publicznie od urodzenia dziecka

Joanna Kulig przybyła do legendarnego Dolby Theatre w Los Angeles z innymi członkami ekipy filmu Pawła Pawlikowskiego „Zimnej wojny”: Tomaszem Kotem, Borysem Szycem, Łukaszem Żalem oraz samym reżyserem z żoną Małgorzatą Belą. Obraz był nominowany w 3 kategoriach: Najlepszy film nieanglojęzyczny, Najlepszy reżyser oraz Najlepsze zdjęcia. Niestety „Zimna wojna” nie dostała Oscara.

Joanna Kulig wyglądała zachwycająco! Postawiła na klasyczną, czarną kreację. W rozmowach z dziennikarzami zdradziła, że mimo braku sukcesu, jest szczęśliwa. Dodała również, że świetnie czuje się w roli mamy.

- To największa przygoda mojego życia - i zawodowo, i prywatnie - mówiła w rozmowie z TVN24.

Przed ceremonią Joanna Kulig relacjonowała przygotowania do wielkiej gali. O wygląd gwiazdy zadbali specjaliści od wizerunku.

Było to pierwsze publiczne wyjście Joanny Kulig od czasu ogłoszenia wiadomości o porodzie. Aktorka dopiero po kilku dniach od momentu, kiedy wieść obiegła media, potwierdziła narodziny dziecka.

- Nowy człowiek przybył na ziemię. Dziękuję wszystkim za życzenia i gratulacje. Jestem bardzo szczęśliwa! - napisała na Instagramie.

Joanna Kulig, wbrew oczekiwaniom, nie otrzymała nawet nominacji do Oscara. Jednak nie przeszkodziło to polskiej aktorce, żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej. Polka została zauważona za oceanem. Tuż po gali przyznała, że otrzymuje propozycje, lecz na razie podchodzi do nich spokojnie. Podkreśliła, że na razie skupia się na macierzyństwie.

