Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży tworzą zgraną rodzinę patchworkową. Zarówno dziennikarka, jak i muzyk, mają już dzieci z poprzedniego związku. Wiele osób zastanawia się, jak każde z nich dogaduje się z pociechami swojego partnera. Czy zdarzają się im kłótnie?

Jak Grzegorz Hyży dogaduje się z córką swojej żony?

Córka Agnieszki Hyży, Marta, ma już 7 lat. Dziennikarka nie ukrywa, że jej mąż ma z nią naprawdę świetny kontakt i nie uważa, by było to coś nadzwyczajnego, a zupełnie naturalnego i logicznego. Na co dzień oboje z mężem starają się unikać publicznego mówienia o swoich dzieciach - chcą przede wszystkim chronić ich prywatność. Agnieszka Hyży niezwykle rzadko pokazuje też córkę na Instagramie, a jeśli to robi, to zawsze twarz Marty jest zasłonięta.

Państwo Hyży są ze sobą już 6 lat, córka dziennikarki była więc bardzo mała, gdy się poznali. Zdążyła się już też przyzwyczaić do obecności męża swojej mamy, tym bardziej, że na co dzień w całym domu wszyscy dzielą się obowiązkami - w tym także i opieką nad dziećmi.

Jak mówi Agnieszka Hyży, jak w każdym domu, i u nich zdarzają się lepsze i gorsze chwile - jako rodzice przyjęli tradycyjny model wychowywania dzieci, dlatego to Grzegorz Hyży odpowiada za pilnowanie zasad i porządku w domu, a ona sama odpowiada za... rozpieszczanie. Jak podkreśla dziennikarka, oboje robią wszystko, by ich dzieci jak najmniej odczuły to, że nie wychowuje ich dwoje biologicznych rodziców.

