Jakiś czas temu Kristen Bell podzieliła się z fanami wyznaniem, że jej 5-letnia córka Delta nadal nosi pieluchy. Dodała przy tym, że rodzice nie powinni być oceniani wyłącznie przez pryzmat doświadczeń innych z ich własnymi dziećmi. Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim własnym tempie. Co Kristen opisała od razu na przykładzie swojej drugiej córki, 7-letniej Lincoln.

Po tych słowach, na aktorkę spadła fala krytyki innych matek, które stwierdziły że 5-latka jest zdecydowanie za duża na to, by nadal nosić pieluchy. Kristen nie pozostawiła ich wypowiedzi bez komentarza, wdając się w długie dyskusje na Twitterze.

I also dont think its humiliating if ur kid wears diapers late. Everyone is different. My 5yr old wouldn't be embarrassed even if she was in diapers during the day! She's confident & goofy & doesn't see anything about her beautiful unique self something to apologize for. Xo

