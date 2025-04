Bransoletki z bursztynu na ząbkowanie są popularne głównie w USA. Elementy są wypolerowane i oszlifowane, co w teorii ma oznaczać, że takie gryzaki z bursztynu są bezpiecznie. Producenci umywają jednak ręce - od momentu zakupu to rodzic bierze odpowiedzialność za sposób użytkowania bursztynu na ząbkowanie.

Reklama

Bursztyn na ząbkowanie - stosowanie i działanie

Widok niemowlaka w wisiorku z bursztynu budzi zdziwienie i niedowierzanie - każdy element biżuterii jest potencjalnym zagrożeniem dla malucha. Matki niekiedy przezornie rezygnują z noszenia ozdób, by dziecko nie miało dostępu do drobnych elementów, które może połknąć, a tymczasem np. w USA aukcje internetowe rozgrzewają się do czerwoności z powodu zainteresowania naszyjnikami z bursztynu na ząbkowanie. Są one sprzedawane są jako przynoszące ulgę talizmany, lecznicze kamienie.

W Polsce trend na stosowanie bursztynu przy ząbkowaniu również znajduje swoją niszę. Wszystko to za sprawą właściwości bursztynu, który wiele kobiet postrzega nie tylko jako ozdobę, lecz także jako swoisty kamień młodości i zdrowia. Bursztyn na ząbkowanie jest stosowany na kilka sposobów, najczęściej jako:

Bransoletka gryzak na ząbkowanie - dziecko ma na nadgarstku lub stopie bransoletkę z bursztynami i w razie chęci i potrzeby ją gryzie.

Naszyjnik na ząbkowanie - zakłada się go na szyję, by pod wpływem ciepła bursztyn wydzielał łagodzące i uspokajające olejki eteryczne.

Naszyjnik lub bransoletkę w pobliżu łóżeczka - niektórzy rodzice wierzą w zbawienną moc działania bursztynu na tyle, że kładą go w pobliżu łóżeczka, kołyski czy zawieszają na wózku bursztynowe wisiorki.

Pojedynczy sporych rozmiarów bursztyn do pocierania dziąseł.

fot. Adobe Stock

Właściwości bursztynu na ząbkowanie

Jak zapewniają dystrybutorzy bursztynowych dodatków dla dzieci, naszyjniki i bransoletki na ząbkowanie wykonywane są ręcznie ze 100% bursztynu bałtyckiego, który zawiera 8% stężenie dobroczynnego kwasu bursztynowego oraz kombinację olejków eterycznych. Dzięki ciepłu ciała są one uwalniane do krwiobiegu.

To żadne czary i szamaństwo, moje dzieci i ząbkowanie zniosły rewelacyjnie. W Niemczech takie korale na szyi nosi masa niemowląt i przedszkolaków. To babcina sprawdzona metoda - napisała Agnieszka, forumowiczka grupy „Mama w Warszawie”.

Bursztyn bałtycki ma za zadanie:

dostarczyć organizmowi cennych jonów ujemnych i przeciwutleniaczy,

poprawić odporność organizmu,

łagodzić podrażnienia,

uśmierzyć ból,

działać przeciwzapalnie,

przyspieszać gojenie dziąseł,

wspomagać leczenie kolek,

uspokajać.

Bursztyn na ząbkowanie może być niebezpieczny

Mimo tak licznych zalet, trudno przekonać się do tej metody - nie da się ukryć, że jest kontrowersyjna - wystarczy pobudzić wyobraźnię. Dziecko może przegryźć sznurek i połknąć kamień lub niefortunnie ułożyć się podczas spaceru czy drzemki, tak że może dojść do uduszenia.

Scenariuszy jest wiele, a producenci i dystrybutorzy zabezpieczają się na wypadek... wypadków. Każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoją decyzję i to, kiedy postanawia założyć dziecku naszyjnik czy bransoletkę z bursztynów na ząbkowanie. Bursztynowe gadżety są zaprojektowane dla dzieci od 3 miesiąca do 2. roku życia.

fot. iStock by Getty Images

Ile kosztuje bursztyn na ząbkowanie?

Koszt takiego bursztynu dedykowanego dzieciom to od 40 zł za bransoletkę do 80 zł za naszyjnik. Biżuteria powinna mieć certyfikat, być wytrzymała, a kształt bursztynów - obły. Najlepiej, aby drobne elementy oddzielały supełki.

Reklama

Więcej na temat ząbkowania: Gorączka przy ząbkowaniu: ile wynosi i kiedy trzeba dać paracetamolJak leczyć katar przy ząbkowaniu10 pytań o ząbkowanie