Wakacje w górach, nad morzem, za granicą - w każdym z tych miejsc istnieje niebezpieczeństwo zgubienia dziecka. Także w zwykłym centrum handlowym, gdzie wśród tłumu ludzi łatwo stracić dziecko z oczu.

Jak temu zapobiec? Oto 7 rad dla rodziców, którzy mają pod opieką małe dzieci.

Załóż dziecku bransoletkę z danymi kontaktowymi

Opaska z danymi kontaktowymi do ciebie jako opiekuna ułatwi odnalezienie rodziców, gdy już dziecko się zgubi. Pamiętaj, że małe dziecko, zwłaszcza w stresie, może nie potrafić się przedstawić, a już na pewno nie poda żadnych informacji, które ułatwiłyby dotarcie do opiekuna.

Zapisz na ręce numer telefonu

Choć brzmi to dosyć dziwacznie, jeśli nie masz opasek na rękę, możesz po prostu napisać na przedramieniu dziecka numer telefonu markerem. Cyfry wyrysowane flamastrem wprawdzie łatwo się zmywają, jednak jeśli użyjesz plastra w sprayu, napis przetrwa dłużej.

Po dotarciu na miejsce zrób dziecku zdjęcie

Warto mieć w telefonie aktualne zdjęcie dziecka. W sytuacji stresowej możesz zwyczajnie nie pamiętać, w co dziecko było ubrane. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie ci je zlokalizować, jeśli szybko zorientujesz się, że straciłaś je z oczu.

Rozmawiaj z dzieckiem co robić, gdy się zgubi

Kilkuletnie dziecko będzie łatwiej znaleźć, jeśli ono samo będzie wiedziało, co robić, a czego nie robić. Możecie np. ustalić, że powinno stanąć w miejscu i się z niego nie ruszać, kiedy tylko zorientuje się, że nie widzi rodzica. Warto w takiej sytuacji głośno krzyczeć, ale zdecydowanie lepiej zamiast samego mamo czy tato, niech będzie to „mama Agata”, „tata Tomek”.

Można również ustalić, by - jeśli np. jesteście na festynie czy innej imprezie - podeszło do umundurowanego funkcjonariusza (policjanta) i powiedziało, że się zgubiło.

Naucz dziecko swojego numeru telefonu na pamięć

Kilkuletnie dziecko zapamięta cały numer. Aby mu to ułatwić, stwórzcie rymowany wierszyk. Warto regularnie ćwiczyć, by dziecko zawsze go pamiętało.

Buduj u dziecka pozytywny obraz służb mundurowych

Straszenie dziecka policjantem to najgorszy pomysł, który niestety praktykuje wielu rodziców. W sytuacji, gdy dziecko się zgubi i potrzebuje pomocy, zamiast poprosić policjanta o pomoc, tym bardziej schowa się przed nim.

Jadąc do parku rozrywki zapoznaj się z planem terenu

Zapoznaj się z nim dużo wcześniej, jeszcze zanim będziecie na miejscu. Przed wejściem warto wziąć papierową mapkę, by zorientować się, gdzie są wyjścia.

