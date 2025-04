Radzenie sobie z nieposłusznym dzieckiem, to dylemat większości rodziców. Część z nich nie wie, w jakim stopniu skrytykować dziecko za złe zachowanie, jakich użyć słów i do jakiego stopnia zachować surowość, żeby nie upokorzyć i nie skrzywdzić dziecka przykrymi stwierdzeniami. Zdaniem grupy rodziców i ekspertów z dziedziny psychologii, złotym środkiem jest sposób, który nazywają metodą kanapki. Na czym polega i czy jest skuteczna?

Metoda kanapki w wychowaniu dziecka

Metoda kanapki to pojęcie wywodzące się z zakresu psychoterapii grupowej, treningu komunikacji interpersonalnej i szkoleń, ale znajduje swoje zastosowanie także w wychowywaniu dzieci. Polega na udzielaniu krytyki w taki sposób, aby zbudować swoją wypowiedź z trzech części: pozytywny komentarz, negatywny komentarz, pozytywny komentarz.

Dzięki temu, że wypowiedź zaczyna i kończy się pozytywnie, istnieją większe szanse na to, że dziecko przemyśli i zmieni swoje zachowanie. Metoda kanapki składa się z 4 głównych etapów.

Etap 1: Pochwała

Krytykę zawsze zaczynamy od informacji pozytywnej, podkreślając dobre zachowanie dziecka, które zaprezentowało przy innej sytuacji. Słysząc pochwałę dziecko czuje się bezpiecznie, a rozmowa przebiega w miłej atmosferze.

Etap 2: Krytyka



Pora na przejście do sedna, czyli zwrócenie uwagi na to, co dziecko zrobiło źle. To tzw. informacja negatywna. W tym etapie należy przede wszystkim rzeczowo wyjaśnić dziecku problem, odsuwając wszelkie emocje na bok. Warto być stanowczym i konkretnym.

Etap 3: Wysłuchanie dziecka

Dziecku zawsze należy dać szansę na wytłumaczenie się i przedstawienie sytuacji ze swojej perspektywy. Warto też spytać dziecko czy rozumie, dlaczego postąpiło niewłaściwie i dlaczego jest krytykowane.

Etap 4: Kolejna pochwała

Metoda kanapki zaczyna się i kończy od przekazania dziecku pozytywnej informacji. Dzięki temu dziecko czuje się bezpieczne i kochane. To dobry moment, żeby przekazać dziecku jakie ma możliwości poprawy swojego zachowania.

